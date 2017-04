 »  Zoot či Flowmon evropskými premianty, Samsung mobilní jedničkou, Huawei chystá notebooky

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Prodej osobních počítačů v prvním kvartálu 2017 rostl o 0,6 procenta, počítá IDC. Prodalo se přes 60 milionů strojů. Dlouhodobý trend ale prodeje stále posílá dolů. Na pozici jedničky se vrátilo HP Inc., kterému meziročně vzrostl podíl o 13 procent. Druhé je Lenovo, třetí Dell a čtyřprocentní růst vykázal čtvrtý Apple.

Na PC trhu chce zkusit štěstí také čínský Huawei. Podobně, jako to dělá třeba Xiaomi. Podle uniklých informací připravuje modely MateBook X, E a D, které nevypadají špatně. Vychází z loňského stroje MateBook, což je v podstatě alternativa Microsoft Surface.

Huawei chce také začít nabízet svůj veřejný cloud mimo domovskou Čínu, informuje ZDNet. Spojené státy možná nezvládne, ale šéfové hodně mluví o Evropě a silných partnerstvích s operátory. Mimo Čínu se s cloudem snaží vydat také Alibaba. Více o ambicích Huawei v IT v našich článcích.

Do žebříčku Financial Times nejrychleji rostoucích firem v Evropě se dostaly čtyři české podniky: Zoot.cz (43. místo), Socialbakers (244.), Flowmon Networks (376.) a Moravia (708.). Podrobnější čísla jsou v odkazované tabulce.

O chatbotech se v poslední době hodně mluví, nekonečné částky do nich každopádně zase tolik netečou. Graf od Roko Labs (viz níže) ukazuje, že investice do mobilních aplikací jsou stále výrazně vyšší.



Autor: Roko Labs Investice do chatbotů a mobilních aplikací

Samsung se v prvním kvartálu letošního roku stal jedničkou v prodeji chytrých telefonů, říkají čísla TrendForce. S 26,1 % překonal Apple s jeho 16,9 %.

Novou generální ředitelkou české pobočky IBM se stala Zuzana Kocmaníková, nahradila Branislava Šeba. Kocmaníková rovněž bude šéfovat IBM Central, tedy také Slovensku. Šebo odchází mimo IBM.

AMD kupuje společnost Nitero, která vyvíjí čip pro bezdrátový přenos obrazu a datových informací. AMD se zde zajímá především o nasazení bezdrátové komunikace u brýlí pro virtuální realitu. Ty jsou dnes připojovány tlustými kabely, které jsou jednou z překážek k většímu rozšíření a pohodlnějšímu používání. Nitero využívá Wi-Fi pásmo 60 GHz pro krátkou vzdálenost.

Apple začne v dohledné době v zařízeních s iOS využívat vlastní grafický čip a nahradí dosavadní Power VR a technologie od Imagination Technologies. Pro firmu byl Apple největší zákazník, na což reagovaly akcie propadem o více než 40 procent.



Autor: IDC Prodeje počítačů v prvním kvartále 2017

Microsoft kupuje mladou firmu Deis. Ta pracuje na technologiích kolem kontejnerů a Kubernetes. Microsoft toho bude chtít využít pro svá vlastní Windows a Linux kontejnery v rámci cloudu Azure. Kubernetes je původně nástroj od Googlu, Microsoft se ale ke spolupráci připojil už před pár lety a Kubernetes je součástí Azure Container Service.

OVH Group od VMwaru kupuje jeho veřejný cloud vCloud Air, což zahrnuje i datacentra. VMware už dříve přiznal, že nejde příliš konkurovat Amazonu či Microsoftu a změnil strategii na spolupráci s více hráči. OVH chce každopádně cloud provozovat i nadále a VMware bude partnerem. VMware zároveň kupuje firmu Wavefront, která umí monitorovat cloudové aplikace.

Společnost Okta vstoupila na burzu. Akcie začaly rychle růst a usadily se na hodnotách kolem 23 dolarů za kus. Tržní hodnota je přes dvě miliardy dolarů. Okta spravuje identity v cloudových aplikacích. Podobně jako OneLogin, který koupil české Portadi.

Startup Synack získal investici 21,25 milionu dolarů od firem jako Microsoft a Hewlett Packard Enterprise. Celkově má firma už 55 milionů, dříve investoval i Google. Synack založil bývalý zaměstnanec NSA. Firma se zaměřuje na testování sítí a odhalování kybernetických hrozeb.