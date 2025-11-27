Lupa.cz  »  21letý startupista získal milion eur na projekt, který pomáhá značkám zviditelnit se v konverzacích s AI

21letý startupista získal milion eur na projekt, který pomáhá značkám zviditelnit se v konverzacích s AI

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vojtěch Oravec, Ranketta Autor: Ranketta
Vojtěch Oravec, zakladatel startupu Ranketta

Brněnský startup Ranketta přilákal investici ve výši 1 milionu eur (asi 24 milionů Kč). Investory zaujala jeho platforma pro sledování a zlepšování přítomnosti značek v AI vyhledávání a v AI Shopping výsledcích, včetně ChatGPT. Rankettu letos založil jednadvacetiletý Vojtěch Oravec a po dvou měsících od spuštění hlásí 20 evropských klientů. Investiční kolo vedlo Lighthouse Ventures a zapojil se také Gi21 Capital.

Oravec dříve působil ve výzkumné skupině Tomáše Mikolova na CIIRC ČVUT a později jako nejmladší produktový manažer ve firmě Henry Schein. „Jsem z výzkumného světa a z první řady jsem viděl, jak malý přehled mají společnosti o tom, jak systémy umělé inteligence ovlivňují nákupy. Tradiční SEO a analytika již neukazují úplný obraz o tom, jak zákazníci objevují produkty, a značky potřebují nástroje, které fungují napříč starými i novými vyhledávacími kanály,“ popisuje Oravec.

Ranketta uvádí, že umí na úrovni jednotlivých produktů změřit, jak často a jak dobře se objevují v odpovědích generovaných nástroji AI. Kromě produktového žebříčku platforma sleduje celkovou viditelnost značky (frekvenci, pořadí, sentiment) a zdroje, z nichž modely čerpají. Součástí je i AI Copilot s doporučeními, jaký obsah tvořit a na jaké citace či weby se zaměřit. Firma věří, že je na cestě k 750 tisícům eur ARR během několika měsíců. Po dvou měsících dosáhla tempa 100 tisíc dolarů ARR a pracuje na integracích se Shopify a dalšími e‑commerce platformami. Mezi první evropské klienty patří Brainmarket, Boost.space, Purple Technology či Sloneek.

Podle dat McKinsey, na které firma odkazuje, už 50 % spotřebitelů používá AI vyhledávání při rozhodování o nákupu a 44 % se na něj spoléhá více než na … v AI. Ranketta patří mezi první platformy, které jasně dešifrují, jak AI modely hodnotí značky a produkty, a dávají firmám vhled, který potřebují k růstu na trhu založeném na AI,“ myslí si Damir Špoljarič, zakladatel a řídící partner v Gi21 Capital.

Český startup Oddin koupil dánské datové technology, pomůžou mu s predikcí v esportech Přečtěte si také:

Český startup Oddin koupil dánské datové technology, pomůžou mu s predikcí v esportech

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Z třinácti plánovaných daňových změn je deset nesmyslných

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jak funguje platforma IBM Power11?

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

České investiční fondy sní americký sen

Většina her už běží v Linuxu, potřebujeme ještě Windows?

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Změní se lhůty pro přihlašování zaměstnanců do evidence

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Agentní AI nakupování přichází. I do Česka

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).