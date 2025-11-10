3D tiskárny Prusa Research fungují i jako hudební nástroj. V Kunsthalle vznikl interaktivní orchestr

V pražské Kunsthalle odstartovala výstava, jejíž hlavní roli hrají tiskárny Prusa Research. Osmnáct 3D tiskáren se v rámci instalace CTRL+Play proměnilo v interaktivní hudební nástroj. Projekt vznikl ve spolupráci s PrusaLabem, prototypovou dílnou Josefa Průši a společností Prusa Research. Umožňuje návštěvníkům skládat vlastní skladby pomocí zvuků těchto tiskáren.
Návštěvníci ovládají speciální kontroler a s ním můžou vyzkoušet, jaké tóny dokážou 3D tiskárny zahrát. Zvuk doplňují synchronizovaná světla a pohyby zařízení, čímž vzniká audiovizuální orchestr. Za projektem stojí digitální designér Michael Rosa, který v poslední době spolupracoval s hudebníky jako Smack, Ben Cristovao nebo Nik Tendo. Na vývoji se podílel také hudebník Leoš Hort alias HRTL, performer na modulární syntezátor. Technologické zázemí a výrobu zajistil PrusaLab, hi-tech prototypingové studio a makerspace pod hlavičkou Prusa Research.
Instalace vznikla v dětské části, přímo pro prostor Kidshalle v Kunsthalle Praha. Tematicky navazuje na historii budovy jako bývalé transformační stanice a rozvíjí motivy elektřiny, světla a pohybu.