 »  A je vymalováno, Trump podepsal zákon zakazující používání softwaru Kaspersky

Jan Sedlák

Již několik měsíců aktivní spor má nyní oficiální štempl. Prezident Donald Trump podepsal zákon, který americkým státním úřadům zakazuje používat bezpečnostní software od ruské společnosti Kaspersky Lab. Úřadům toto bylo sděleno už na podzim, ještě ale nešlo o oficiálně ukotvenou věc.

Kaspersky sérii obvinění, že má firma napojení na ruskou vládu, vytrvale odmítá. Zakladatel a šéf podniku Eugene Kaspersky dokonce nedávno sdělil, že kdyby po něm vláda cokoliv požadovala, z Moskvy by odešel. Kaspersky také připravil program, kdy úřadům umožní nahlédnout do zdrojových kódů. Kaspersky Lab také uvádí, že je firma zatažena do geopolitického boje.

K obavám Američanů se nedávno připojila také Velká Británie. Šéf tamní kyberbezpečnosti doporučil, aby státní sféra ruský software nepoužívala.

Otázkou je, jak tyto kroky firmu Kaspersky Lab poškodí u dalších vlád a jak se případně nálady přelijí na běžné zákazníky ze soukromého sektoru. Best Buy už s ruským podnikem skončil. Rusové mají i v Česku několik velkých zákazníků, v minulosti se mu podařilo dostat třeba do České televize, na Českou poštu nebo třeba do VZP.