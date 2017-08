 »  Accenture kupuje Search Technologies – Čechy, kteří staví „malé Googly“

Jan Sedlák

Globální poradenská společnost Accenture zvýší svoji přítomnost v Česku o více než dvě desítky lokálních a seniorních vývojářů. Kupuje totiž podnik Search Technologies, který je ve svém oboru světovou jedničkou a jeho strategické jádro sedí v Praze.

Search Technologies je jako celek americkou firmou. Česká stopa je zde ale znatelná. Firma v roce 2015 získala tuzemskou společnost INCAD sídlící v pražské Krči. Ta začala fungovat už v roce 1990 a původně se zabývala CAD softwarem a postupně nabalovala další aktivity. Následně se rozjel projekt pro knihovny, což rozjelo práci na aplikacích, na kterých firma dělá dodnes.

INCAD, respektive i Search Technologies, zjednodušeně řečeno umí dělat „malé Googly“ do firem a organizací. Vytváří indexy nad strukturovanými i nestrukturovanými daty, které se „povalují“ v systémech a databázích (Oracle, SAP, Hadoop, SharePoint a řada dalších) a informace pak umožňují prohledávat. Kromě back-endu se vytváří i front-endové portály. INCAD staví nad technologií FAST Search and Transfer, což je koupená součást Microsoftu.

INCAD v průběhu let v Česku získal zákazníky jako O2, Česká pojišťovna, Škoda, Český rozhlas a řadu dalších. Stojí rovněž za systémem Kramerius, což je digitalizace knihovny Akademie věd ČR.

„Chodili za námi v podstatě už několik let. V loňském roce nicméně přišli, že by potřebovali nové vývojové centrum a dobré lidi pro Evropu a zejména na integraci do Německa, takže jsme se nakonec domluvili,“ řekl mi v době fúze se Search Technologies (rok 2015) šéf INCADu Pavel Kocourek.

Search Technologies se nyní včetně Čechů připojí k divizi Accenture Analytics. Tam je řada datových vědců a analytiků. Pracovat se bude zejména na tom, aby šel jednoduše prohledávat nestrukturovaný obsah.

Accenture je v posledních měsících v ráži a koupila několik technologických společností různých velikostí. Chce být integrátorem či konzultantem pro moderní IT, na které zákazníci postupně naskakují.