Adblock rozjel spolupráci s Čechy, reklamy na internetu nyní blokuje i technologie z Brna

Jan Sedlák
Dnes
Podvodná reklama na internetu Autor: Lupa.cz, Grok

U některých oblíbený a některými naopak nenáviděný softwarový nástroj Adblock Plus má nově českou stopu. Německá společnost Eyeo, která Adblock vyvíjí a udržuje, uzavřela spolupráci s brněnskou firmou Whalebone. Na pozadí služby Adblock Plus (přes půl miliardy stažení) tak nyní běží DNS vrstva z Česka, která uživatelům automaticky blokuje škodlivý, nechtěný a nebezpečný obsah.

Whalebone vytváří technologii Aura, která na úrovni DNS blokuje nebezpečné domény a hrozby. Software používá řada uživatelů, aniž by o tom nutně věděla, Auru totiž často nasazují operátoři a poskytovatelé internetu na ochranu jejich klientů (je třeba základem O2 Security). Whalebone díky tomuto základu kromě jiného provozuje evropskou DNS službu DNS4EU.

Whalebone Aura nyní pohání i DNS vrstvu Adblock Plus pro mobilní zařízení, kde poskytuje ochranu na síťové úrovni. Adblock Plus by tak nyní měl nabízet ochranu před rušivými či nebezpečnými reklamami a weby, a to nejenom v klasických prohlížečích, ale také v mobilních aplikacích a jejich integrovaných browserech.

“Eyeo si u Adblock Plus ponechává kontrolu na pravidly a domain intelligence, zatímco Whalebone dodává DNS platformu zajišťující výkon, škálovatelnost a odolnost v globálním měřítku,” shrnul brněnský podnik.

Adblock Plus je jednou ze dvou služeb s podobnou funkcí a názvem. Existuje ještě AdBlock, který už pár let rovněž provozuje Eyeo, která AdBlock koupila.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

