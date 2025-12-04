Advokát naletěl umělé inteligenci, Ústavní soud mu dal pokutu

Ústavní soud uložil pořádkovou pokutu ve výši 25 000 Kč advokátovi, který ve stížnosti podané jménem klienta argumentoval neexistujícími soudními rozhodnutími.
Podání vykazovalo typické znaky textu vygenerovaného umělou inteligencí, přičemž advokát si před odesláním správnost citovaných zdrojů neověřil. Tím podle soudu hrubě ztížil postup řízení a zbytečně zatížil justiční aparát ověřováním fiktivních dat.
„V ústavní stížnosti argumentoval celkem 12 rozhodnutími Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Po pečlivém prostudování ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že podstatná část z těchto rozhodnutí vůbec neexistuje a část je povinným hrubě dezinterpretována,“ uvedl předseda senátu Tomáš Langášek v usnesení sp. zn. I. ÚS 3004/25 ze dne 1. 12. 2025, které je dostupné ve veřejné databázi Ústavního soudu.
Kromě neexistujících právních pramenů text stížnosti obsahoval anglicismy, heslovité věty a nejednotný formát citací nebo zaměňoval nález a usnesení. Soud se domnívá, že dokument vznikl pomocí některého modelu generativní umělé inteligence. Advokát jako profesionál však následně neprovedl kontrolu, zda údajná argumentace odpovídá realitě.
„Ústavní soud se podrobně věnoval argumentaci obsažené ve zdánlivě bezvadné ústavní stížnosti. Pečlivě ověřil, zda skutečně existují rozhodnutí, která povinný k argumentaci použil. Zabýval se také možností, že se u citovaných rozhodnutí jedná o překlepy ve spisových značkách. Kromě toho Ústavní soud věnoval nemalé úsilí ověřování toho, zda určitá tvrzení v ústavní stížnosti vyplývají nebo nevyplývají z judikatury, kterou povinný argumentoval,“ připomněl soudce.
Podle Ústavního soudu není podstatné, jaké technologické nástroje advokáti při své práci využívají, klíčová je však jejich odpovědnost za finální výstup. „Na základě výše uvedeného Ústavní soud dospěl k závěru, že povinný uvedl Ústavní soud v omyl a tím zbytečně komplikoval a zdržoval jeho postup. Svým přístupem k formulaci podání v zastoupení svého klienta tak hrubě ztížil postup řízení před Ústavním soudem,“ konstatoval předseda senátu.
Sankce byla uložena ve čtvrtině možné zákonné sazby, která činí až 100 000 korun. Ústavní soud přihlédl k tomu, že se jednalo o první pochybení tohoto typu ze strany dotyčného advokáta a vadu podání lze ještě odstranit. Aby na chybu právního zástupce nedoplatil samotný klient, soud jej souběžně vyzval k odstranění vad ústavní stížnosti.
Advokát použití umělé inteligence přiznal. Serveru Info.cz k tomu řekl, že to byl neupřesněný „placený profesionální model AI“ od společnosti provozující právní informační systémy. Byl prý v časové tísni a navíc se na Ústavní soud neobrací tak často.