AI agenti nového českého startupu mají desítky milionů, aby urychlily vědecký výzkum a vývoj

Iva Brejlová
Dnes
Theorema Autor: Filip Doušek
Startup Theorema, který budují Filip Doušek a Hynek Walner, oznámil, že v pre-seed investici získal 3,3 milionu dolarů (přes 70 milionů korun) na vývoj agentního AI systému automatizujícího vědecký výzkum a vývoj. Doušek před lety založil s dalším úspěšným startupistou Peterem Fedoročkem a nynějším investorem Vojtou Ročkem a startup Stories, který za stovky milionů koupila americká společnost Workday.

K tématu Theoremy Douška přivedla snaha zrychlit vývojový cyklus trvající roky. „Stlačení tohoto časového rámce mění vše, co následuje,“ popisuje.

Theorema podle Douška pracuje s datovým prostředím v řádu terabajtů, kde jsou mimo jiné cílové molekuly, stovky databází sloučenin, klinické studie, biotechnologické prostředí jako celek, tisíce vědeckých modelů a automatizace laboratoří v reálném čase. Ve vývoji obvykle odlišné týmy řeší témata krok po kroku s odstupem několika let, to má systém umožnit zpracovat naráz. Má propojovat mechanismus účinku látek, dostupná data z výzkumů, indikací, návrhy experimentů i třeba regulatorní prostředí. „Už nyní spolupracujeme na konkrétních projektech s týmy z oblasti biotechnologií a farmaceutického průmyslu. První výsledky jsou fascinující,“ uvádí Doušek.

Startup podpořili Credo Ventures, Amino Collective, KAYA VC, Tilia Impact Ventures, NAVEC Investment Management, i&i Biotech Fund a andělští investoři. Firma současně rozšiřuje tým o odborníky v oblasti AI agentů i třeba výpočetní chemie.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

