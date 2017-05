 »  AI AlphaGo od Googlu porazila nejlepšího hráče Go. Bylo to těsné

David Slížek

AI software AlphaGo není na kolbišti s lidskými protihráči žádný nováček. Profesionálního hráče porazil poprvé před dvěma lety a loni získal v zápase na pět her také skalp korejského šampiona Lee Sedola. Teď v první ze série her porazil také současného nejlepšího hráče světa, kterým je devatenáciletý Číňan Ke Jie.

Systém, který vyvinula společnost DeepMind, divize Googlu (tedy jeho mateřského holdingu Alphabet) zkoumající možnosti umělé inteligence, ve hře lidského mistra porazil nejtěsnějším možným rozdílem, o půl bodu. Hra trvala hodinu a čtvrt.

Před letošním zápasem vývojáři vylepšili algoritmy AlphaGo, které jsou založeny na matematické metodě Monte Carlo Tree Search, neuronových sítích a metodách hlubokého učení. Podrobnosti si můžete přečíst na blogu DeepMind nebo v článku pro časopis Nature.

Ke Jie má na reparát ještě dva pokusy – druhý zápas se odehraje ve čtvrtek, další pak v sobotu. AlphaGo má mezitím v plánu ještě několik dalších her, včetně boje proti spojeným mozkům pěti lidských soupeřů.

Podrobnosti o průběhu hry či záznamy minulých utkání můžete najít na webu DeepMind. Rozpis zápasů pak na webu konference The Future of Go, v jejímž průběhu hry počítače s lidskými protihráči probíhají.