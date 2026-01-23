AI endoskopie z Česka hlásí velký milník z USA, je na prestižní Mayo Clinic

Zařízení českého zdravotnicko‑technologického startupu Maia Labs nainstalovala Mayo Clinic – patrně nejprestižnější adresa, na níž se mohou zdravotnické technologické firmy objevit. Jde zároveň o první instalaci systému Maia Labs ve Spojených státech. Už dříve Mayo Clinic českému startupu nabídla účast ve svém akcelerátoru.
Maia má endoskopické zařízení s podporou umělé inteligence. Jde o výkonný počítač, který se připojí k endoskopu a software v reálném čase během toho, co odborník provádí kolonoskopii, dokáže identifikovat, změřit a klasifikovat kolorektální léze. To jsou útvary, z nichž se může vyvinout rakovina tlustého střeva. Systém podle tvůrců zvyšuje přesnost diagnostiky a snižuje počet přehlédnutých nálezů. Kromě toho AI mimo jiné sestavuje lékařskou zprávu, která obsahuje všechny významné nálezy a podrobnosti.
S nápadem na startup Maia přišel Lukáš Loun a s dalšími dvěma spoluzakladateli, Michalem Hradišem a Petrem Musilem, založili firmu v roce 2022. Maia Box, malý průmyslový počítač s velkým grafickým výpočetním výkonem, uváděli jako zařízení, které je postavené na stejné architektuře jako AI modely umělé inteligence v prvních Teslách. Během několika měsíců se projekt dostal do deseti českých a tří slovenských zdravotnických zařízeních a později do dalších. Později zařízení přetavili v ColoMaia. Od té doby přes Maia prošlo přes 10 tisíc vyšetření a pro svou AI tak dokázal zajistit víc než 3 600 hodin pro trénink.