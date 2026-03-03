Lupa.cz  »  AI hledá nové léky i v Praze, na vývoj získala skoro 200 milionů Kč

AI hledá nové léky i v Praze, na vývoj získala skoro 200 milionů Kč

Iva Brejlová
Dnes
Britsko-americká biotechnologická společnost Antiverse s pobočkou v Praze získala 9,3 milionů dolarů (přes 190 milionů Kč) na vývoj léků urychlený díky AI/ML, která která umožňuje počítačům analyzovat rozsáhlé biologické databáze, hledat v nich skryté vzorce a samostatně navrhovat nové struktury léčiv. To má umožnit zásadně zkrátit vývoj na řád měsíců. Celý proces vývoje léku trvá běžně kolem 10 let a ta část vývoje, na kterou se zaměřuje Antiverse, trvá na běžné farmě přibližně 2 roky. Investiční kolo vedli čeští Soulmates Ventures, zapojil se také zdejší i&i Biotech Fund.

Kromě nich se kola účastnily fondy také Innovation Investment Capital, DOMiNO Ventures, Development Bank of Wales a Kadmos Capital.

Antiverse vyvinul platformu, která kombinuje umělou inteligenci s laboratorním výzkumem pro automatizovaný a efektivní návrh protilátek proti dosud neléčitelným nemocem. Startup se zaměřuje na receptory, které hrají klíčovou roli u rakoviny, neurologických poruch či cystické fibrózy. Společnost sídlící v britském Cardiffu má pobočky v Bostonu a Praze. V současné fázi spolupracuje s více než 20 globálními farmaceutickými společnostmi a technologickým lídrem Nxera Pharma. Celkem získala od investorů přes 20 milionů dolarů.

„Antiverse řeší jeden z technicky nejnáročnějších problémů současného vývoje léčiv,“ uvádí Michal Sikyta, Managing Partner Soulmates Ventures. „Jeho tým dokázal snížit dobu vývoje pro de novo látky pod čtyři měsíce, což představuje významný vědecký i byznysový úspěch,“ komentuje.

Startup nedávno uzavřel dohodu o výzkumu s nadací Cystic Fibrosis Foundation zaměřenou na vývoj nových protilátek proti cystické fibróze. Získanou investici bude Antiverse využívat ke škálování své technologie a rozšíření vlastního portfolia vyvíjených léků. Antiverse k vývoji nových protilátkových terapií kombinuje vlastní datové sady, AI technologii a pokročilé inženýrství buněčných linií. Očekává se, že globální trh s vývojem protilátek do roku 2034 překoná hranici 20,43 miliardy dolarů.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

