Lupa.cz  »  AI měla poprvé umožnit jednotlivci vytvořit malware na úrovni profesionální skupiny

AI měla poprvé umožnit jednotlivci vytvořit malware na úrovni profesionální skupiny

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Kyberneticka bezpecnost - hacker Autor: Depositphotos

Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies upozorňuje na nástup nové éry malwaru generovaného umělou inteligencí. Případ malwaru VoidLink je podle firmy prvním zdokumentovaným příkladem, kdy pravděpodobně jediný hacker s pomocí AI vytvořil během jednoho týdne vysoce sofistikovanou kybernetickou hrozbu.

VoidLink se podle Check Pointu svou architekturou, modularitou a operačním modelem blíží práci profesionálních, dobře financovaných hackerských skupin. Umělá inteligence měla být využita nejen k psaní kódu, ale také k plánování, strukturování, testování a přípravě šíření malwaru.

Výzkumníci firmy získali k projektu přístup díky chybě v zabezpečení, která jim umožnila nahlédnout do interní dokumentace, zdrojového kódu i plánů vývoje. Ty počítaly s více než 30 týdny práce a třemi interními „týmy“, skutečný vývoj však proběhl výrazně rychleji. „Časová osa neodpovídala realitě, malware se totiž vyvíjel mnohem rychleji. Za méně než jeden týden tak pravděpodobně jediný člověk zvládl přejít od konceptu k funkční realitě,“ upozorňuje Peter Kovalčík z Check Point.

Část automaticky generované dokumentace obsahovala instrukce v čínském jazyce, což naznačuje, že AI nástroje byly využívány i k produkci podpůrných materiálů, nikoli jen samotného kódu. „Jedním z nejzajímavějších aspektů VoidLinku je, že AI byla využívána během celého vývojového cyklu, od plánování až po testování a šíření malwaru. Co by obvykle vyžadovalo práci několika týmů po dobu mnoha měsíců, bylo zkráceno na několik dní,“ dodává Kovalčík. Podle něj navíc malware ohromil mimo jiné svou vyspělostí, efektivní architekturou i dynamickým operačním modelem.

Geekovský guvernér koupil do ČNB čtyři výkonné grafické karty a nabízí stáže v umělé inteligenci Přečtěte si také:

Geekovský guvernér koupil do ČNB čtyři výkonné grafické karty a nabízí stáže v umělé inteligenci

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

WhatsApp zavádí bezpečný režim pro ohrožené osoby

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).