AI osobností roku 2025 se stal vládní zmocněnec Jan Kavalírek

Česká asociace umělé inteligence vyhlašovala AI osobnost roku 2025, jíž se stal Jan Kavalírek, náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI. Získal jak cenu odborné poroty, tak i nejvyšší počet hlasů veřejnosti.
Kavalírek se vládním zmocněncem pro AI stal letos, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu vystavělo tým specialistů na umělou inteligenci. Cílem bylo mimo jiné připravit implementaci evropského nařízení Akt o umělé inteligenci (AI Act) do české legislativy a na oblast dohlížet. Na Lupě jsme dřívější úspěchy popisovali, Kavalírek dostal důvěru v několika projektech, mimo jiné týkajících se přilákání obřího datového centra do České republiky. Česko také skrze MPO odeslalo členským státům Evropské unie oficiální návrh na zjednodušení regulace AI Act.
V byznysu se AI osobností stal Filip Dřímalka, který stojí mimo jiné za firmami Digiskills nebo Aibility či knihou Budoucnost nepráce. V oblasti výzkumu a vývoje v AI získal ocenění Daniel Kvak, spoluzakladatel startupu Carebot, objevem roku se stal Dalibor Mráz, lídr projektu Černá.AI, jehož ambicí je transformovat Moravskoslezský kraj v AI-driven region. Projektem roku je pak CendAI – Centrum pro digitalizaci a umělou inteligenci v justici.
„Český ekosystém má obrovský lidský potenciál, na kterém lze stavět konkurenceschopnost celé země,“ myslí si Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Kavalírek navázal na loňského laureáta Jana Romportla.