Lupa.cz  »  AI osobností roku 2025 se stal vládní zmocněnec Jan Kavalírek

AI osobností roku 2025 se stal vládní zmocněnec Jan Kavalírek

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Jan Kavalírek Autor: ČAUI
Jan Kavalírek

Česká asociace umělé inteligence vyhlašovala AI osobnost roku 2025, jíž se stal Jan Kavalírek, náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI. Získal jak cenu odborné poroty, tak i nejvyšší počet hlasů veřejnosti.

Kavalírek se vládním zmocněncem pro AI stal letos, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu vystavělo tým specialistů na umělou inteligenci. Cílem bylo mimo jiné připravit implementaci evropského nařízení Akt o umělé inteligenci (AI Act) do české legislativy a na oblast dohlížet. Na Lupě jsme dřívější úspěchy popisovali, Kavalírek dostal důvěru v několika projektech, mimo jiné týkajících se přilákání obřího datového centra do České republiky. Česko také skrze MPO odeslalo členským státům Evropské unie oficiální návrh na zjednodušení regulace AI Act.

V byznysu se AI osobností stal Filip Dřímalka, který stojí mimo jiné za firmami Digiskills nebo Aibility či knihou Budoucnost nepráce. V oblasti výzkumu a vývoje v AI získal ocenění Daniel Kvak, spoluzakladatel startupu Carebot, objevem roku se stal Dalibor Mráz, lídr projektu Černá.AI, jehož ambicí je transformovat Moravskoslezský kraj v AI-driven region. Projektem roku je pak CendAI – Centrum pro digitalizaci a umělou inteligenci v justici.

„Český ekosystém má obrovský lidský potenciál, na kterém lze stavět konkurenceschopnost celé země,“ myslí si Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence. Kavalírek navázal na loňského laureáta Jana Romportla.

Stát pošle další dotace do technologií, na deep tech jsou připraveny dvě miliardy Přečtěte si také:

Stát pošle další dotace do technologií, na deep tech jsou připraveny dvě miliardy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Další aktuality

Dále u nás najdete

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Češi jako skrblíci. Na čem letos budou během Vánoc určitě šetřit?

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Nejdelší projekt e-Governmentu chce další odklad

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Vyzkoušejte recept na hraběnčiny řezy s jablky a ořechy

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Lidii nestíhají odpovídat na e-maily, třetina odpoví nejdříve další den

Proč skončí většina stanic MTV a co bude dál

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Lide.cz jsou zpět

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).