AI v Česku ve vyhledávání zvýhodňuje tři operátory, v jiných oborech je viditelnost vyrovnanější

Česká firma Marketing Miner zveřejnila výzkum mapující viditelnost tuzemských značek v odpovědích umělé inteligence. Výsledky ukazují výrazné rozdíly mezi odvětvími. Například u mobilních tarifů dominují tři operátoři (O2, T-Mobile a Vodafone) s viditelností přes 83 % a další v pořadí, Mobil.cz, se objevuje u zhruba 32 % odpovědí. Naopak v bankovnictví je viditelnost u prvních tří bank mezi 30 a 40 procenty a první a druhou značku dělí půl procentního bodu, uvádí data Marketing Mineru.
Což ukazuje, že například v bankovnictví AI nevytváří jednoznačného lídra. V dalších odvětvích ale upozorňuje na nečekané firmy, například v energetice se vedle ČEZ (48,2 %) a E.ON (45,5 %) výrazně prosazuje srovnávač Ušetřeno, který v Google AI Overviews obsazuje první místo s viditelností 49,1 %. V lékárenství pak 79 % citovaných zdrojů tvoří e-shopy. Benu, Dr. Max a Lékárna.cz se pohybují těsně kolem 13 %. V automotive zůstává složení čela stabilní napříč všemi nástroji: Toyota 61,4 %, Škoda 61,3 %, Hyundai 54,1 %.
O výběru značek přitom rozhoduje typ zdrojů, ze kterých jednotlivé nástroje čerpají. V automotive převažují média (48 %), v bankovnictví firemní weby (44 %), v energetice srovnávače (49 %) a v lékárenství e-shopy (79 %). „Stejný prompt může v různých asistentech zvýhodnit jiné značky i jejich pořadí. Pro firmy to znamená, že o jejich zařazení do výběru zákazníka nerozhoduje jeden model, ale celá řada odlišných systémů,“ říká Tomáš Novák, CEO Marketing Miner. Upozorňuje na to, že AI viditelnost ne vždy koresponduje s tržním podílem značky.
Výzkum z dubna 2026 vychází ze 400 tisíc měření založených na 100 tisících unikátních promptech napříč deseti odvětvími zadávaných do čtyř nástrojů: ChatGPT, Gemini, Perplexity a Google AI Overviews.