Ajťáci v Česku průměrně berou sto tisíc. Nejvíce vývojáři, nejméně admini a správci sítí

Specialisté na informační a komunikační technologie (ICT) v Česku průměrně v roce 2025 brali sto tisíc korun, meziročně je to o šest procent více. Nejvíce připadlo na vývojáře softwaru (113,2 tisíce), nejméně na administrátory a správce sítí (82,4 tisíce). Ukazují to nová čísla Českého statistického úřadu. Ten nabízí kompletní přehled zde a o studentech ICT oborů tady.
“Výdělky ICT specialistů se výrazně liší podle typu jejich zaměstnavatele. V roce 2025 pobírali ICT specialisté pracující ve mzdové sféře měsíčně v průměru 102 tisíc korun, jejich kolegové ve sféře platové 58 tisíc korun. Zatímco ve mzdové sféře berou ICT specialisté téměř dvojnásobek toho, co ostatní zaměstnanci v soukromých firmách, ve veřejné sféře je jejich plat vyšší jen o zhruba desetinu v porovnání s ostatními pracovníky odměňovanými podle platových tabulek,” shrnul ČSÚ.
V Česku celkově pracovalo necelých 228 tisíc ICT odborníků. ICT specialistů pak bylo 135 tisíc.
Na konci roku studovalo ICT obory na vysokých školách skoro 26 tisíc osob, jde o téměř osm procent všech studentů. Ve stejném roce bylo přes 4,7 tisíce absolventů. Zastoupení žen na studiích ICT tvoří 20 procent a ne nejnižší ze všech skupin oborů vzdělávání.