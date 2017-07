 »  Akcie Microsoftu jsou na historickém maximu. Zisk narostl o 40 procent

Jan Sedlák

Cesta, kterou Microsoftu po svém nástupu naordinoval Satya Nadella, se vyplácí. Společnost zveřejnila výsledky za poslední fiskální rok. Dosáhla na tržby 96,7 miliardy dolarů a zisk 25,9 miliardy.

Pozitivní trend ukazuje zejména poslední čtvrtletí. Tam výnosy meziročně rostly o devět procent na 24,7 miliardy dolarů a zisk se pak usadil na 7,7 miliardy dolarů, což je nárůst dokonce o 40 procent.

Výrazně rostou cloudové služby, na jejichž implementaci a služby s nimi spojené naskakuje stále více partnerů Redmondu. Sekce Intelligent Cloud meziročně rostla o 11 procent na 7,4 miliardy dolarů. Office 365 pak rostl o 43 procent a „consumer“ předplatitelů je již 27 milionů. Cloudový Dynamics 365 narostl o 74 procent.

K výsledkům přispěl i Microsoftem vlastněný LinkedIn, který se dostal na tržby 1,1 miliardy dolarů. To ale pro společnost není to hlavní. Microsoft postupně začíná LinkedIn a jeho data integrovat do svých byznysových aplikací.

Microsoftu rostou i další čísla: dokonce i reklama z vyhledávání na Bingu si připsala 10 procent. Videohry narostly o tři procenta.

Investoři tyto a další zprávy slyší rádi. Od začátku roku poslali akcie nahoru o téměř 20 procent a posilovalo se i po ohlášení výsledků. Hodnota akcií pokukuje po 75 dolarech a cenné papíry jsou na svém historickém maximu. Tržní hodnota Microsoftu je tak přes 573 miliard dolarů.

Dá se očekávat, že nastavený trend bude pokračovat. Microsoft se na prodej cloudu zaměřuje čím dál více. Nedávno například představil službu Microsoft 365, která kombinuje předplatné Office a Windows 10. Příjmy z Azure pak mají další potenciál mimo jiné v zavádění dalších a dalších funkcí spojených s umělou inteligencí. O Microsoftu v řadě našich článků.