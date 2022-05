Aktivisté NoLog.cz spouští Nitter.cz, nešpehující a anonymní rozhraní pro Twitter

Autor: NoLog.cz

Český aktivistický technologický spolek NoLog.cz zdarma spustil službu Nitter.cz, která nabízí alternativní uživatelské webové rozhraní pro Twitter. Nitter nesbírá osobní údaje, nevyžaduje přihlášení a všechny přístupy na Twitter jsou realizovány přes servery NoLogu běžící v Praze.

“Oproti běžnému rozhraní Twitteru je navíc rychlejší a nevyžaduje JavaScript v prohlížeči. Přímo z Nitter.cz můžete otevírat profily a vyhledávat má celém Twitteru, do budoucna se vývojáři chystají přidat mimo jiné timeline, do které bude možné přidávat oblíbené účty. Pokud ve webové adrese tweetu nebo účtu přepíšete https://twitter.com/ na http://nitter.cz, zobrazí se vám obsah přímo v rozhraní Nitteru. Rozšíření do prohlížeče dokáže provést přesměrování automaticky, v nastavení stačí přidat naší instanci,” informuje NoLog.

O vývoj Nitteru se stará anonymní vývojář či vývojářka Zedeus, nahlédnout lze na GitHub. NoLog.cz tuto technologii nasazuje v rámci vlastní služby zejména pro zdejší uživatele.

Se zástupci NoLog.cz jsme nedávno na Lupě přinesli rozhovor. Tento technologický kolektiv mimo jiné provozuje služby CryptPad.cz a další. Skupina si zakládá na soukromí a anonymitě. Na chod vybírá skrze dobrovolné příspěvky.