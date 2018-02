 »  Aktuality.sk i Blesk.cz. Weby slovenského Ringieru a českého CNC měly velký výpadek

David Slížek

Řada českých a slovenských zpravodajských webů byla odpoledne skoro dvě hodiny nedostupná. Šlo vesměs o servery vydavatelství Ringier Axel Springer Slovakia a Czech News Center (CNC).

Výpadek na Twitteru odpoledne potvrdil i CEO Ringier Axel Springer Mark Dekan. Příčina podle něj nebyla v první chvíli jasná.

All servers of Ringier Axel Springer Slovakia currently not accessible. All websites down including https://t.co/EWfcMiqmVJ. Reasons unclear #allforjan