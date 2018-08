 »  Aktuální ceník O2 TV obsahuje nový promo balíček sportovních kanálů

Jan Brychta

Za dvě stě korun měsíčně si mohou zákazníci O2 TV nově pořídit balíček O2 TV Sport Pack. Služba umožňuje opakovaný přístup k programům O2 TV Sport, O2 TV Fotbal, O2 TV Tenis a ČT Sport po dobu třiceti dní a je možné ji zakoupit pouze na webu operátora anebo v O2 TV aplikacích.

Každý, kdo si tuto službu aktivuje od 8. do 31. srpna, bude po dobu prvních třiceti dní platit částku jedné koruny. Službu je možné využít v jeden okamžik pouze na jednom zařízení, tedy na webu, v aplikaci O2 TV a v set-top boxech k O2 TV kromě typu ADB. Umožňuje sledovat program i s funkcí tzv. multidimenze a využít funkcí pause, start over, možnost zpětného zhlédnutí na sedm dní, a to po dobu aktivního přístupu, který trvá 30 dní od přijaté platby.