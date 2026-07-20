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AliExpress dostal od EK pokutu přes 13 miliard korun za prodej nebezpečného a nezákonného zboží

David Slížek
Včera
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Depositphotos: aliexpress Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
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Čínské tržiště AliExpress nedokázalo dostatečně posoudit a zmírnit riziko prodeje závadných, nebezpečných a nelegálních produktů, čímž porušilo evropské regulace a má zaplatit pokutu ve výši 550 milionů eur (v přepočtu přes 13,3 miliardy Kč), oznámila Evropská komise.

Obchod podle rozhodnutí porušil své závazky vyplývající z nařízení o digitálních trzích (Digital Markets Act, DSA). Podle Komise nezajistil dostatečně účinné odhalování nelegálního zboží a jeho odstraňování ze své nabídky.

Neměl například pro dohled dostatečný počet zaměstnanců, kteří měli produkty posuzovat. „Společnost přecenila účinnost svého systému na odhalování a odstraňování ilegálních produktů. AliExpress tak nedokázal realisticky posoudit rozpor mezi počtem moderátorů a jejich vytížením,“ vysvětluje Komise.

Tržišti také klade za vinu, že nelegální zboží často nabízelo svým zákazníkům ke koupi v rámci svého vlastního doporučovacího systému. A že nedokázalo účinně bránit tomu, aby se jednou smazané problematické produkty v jeho nabídce znovu neobjevily.

Na e-shopu tak lidé mohli podle Komise najít a koupit například padělané zboží nebo nebezpečné hračky či kosmetiku. Někteří obchodníci dokázali obcházet pravidla tím, že zboží úmyslně ukládali do neodpovídajících kategorií, které měly nižší požadavky a kontrolu. Obchodníci, kteří nelegální zboží prodávali, přitom mohli na platformě zůstat, i když se dopustili přečinu, konstatuje Komise.

AliExpress teď má podle EK do 20. října 2026 předložit své návrhy, jak bude problémy řešit. Pokud tak neučiní, hrozí mu další pokuty.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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