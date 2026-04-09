Lupa.cz

Allegro a Shoptet spouštějí nativní integraci, české e-shopy tak můžou rychleji na tržiště

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Allegro

Allegro a Shoptet spustily nativní integraci, která umožňuje prodejcům aktivovat prodej na polském marketplace přímo z administrace Shoptetu. Ten je dominantní platformou pro tvorbu e-shopů v Česku, která pohání k 45 tisícům českých a slovenských internetových obchodů.

Má jít o první krok širší strategie, do budoucna firma podle svého vyjádření plánuje obdobné napojení dalších tržišť.

„Marketplaces jsou jedním z významných prodejních kanálů v e-commerce. E-shopaři ale dnes narážejí na složitou implementaci, technickou náročnost a potřebu používat externí nástroje,“ komentuje ředitel společnosti Shoptet Jan Hospodka. Podle Allegra tak firmy získají přístup k 21 milionům zákazníků napříč střední a východní Evropou.

Vývoj integrace trval přibližně devět měsíců. Nová funkce je dostupná přímo z hlavního menu administrace. Podmínkou je mít v Shoptetu nastavené skladové hospodářství a podporu cizích měn.

Allegro v Česku ulovilo dalšího významného prodejce, zboží tam nabízí známý partner Applu Přečtěte si také:

Allegro v Česku ulovilo dalšího významného prodejce, zboží tam nabízí známý partner Applu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Soud konstatoval, že Meta a YouTube způsobují závislost

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Posuzování přínosů AI pro firmy se musí změnit

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Po návratu z dovolené skončila dívka na dialýze

V Teplicích otevřela ambulance pro léčbu golfové nohy

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Šimon Churý (eD system): Nový přístav hybridní distribuce

Ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Ultrarychlý internet vzduchem do „každé vesnice“ se blíží

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).