Allegro v Česku ulovilo dalšího významného prodejce, zboží tam nabízí známý partner Applu

Polské internetové tržiště Allegro rozšířilo katalog o dalšího silného tuzemského prodejce. Produkty zde začala nabízet společnost iStyle, která má dlouhodobě certifikaci Premium Partner od Applu. Vedle vlastního e-shopu provozuje i 11 kamenných prodejen v Praze, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem. Vstup na Allegro bere jako rozšíření prodejních kanálů. Nabízí na něm kompletní portfolio produktů Apple včetně příslušenství.

Firma iStyle na Allegru měla tři měsíce hájení, které hodnotí pozitivně. Dokázala totiž oslovit jiné typy zákazníků než přes svůj e-shopy a retail.

“Zákazníci na Allegru mají výrazný zájem o předchozí generace iPhonů a iPadů, které tvoří přibližně 90 procent všech prodaných zařízení v nabídce iStyle. Mezi další silné kategorie patří příslušenství. Během loňského prosince se hitem stala sluchátka AirPods, která se díky akční ceně rychle zařadila mezi nejprodávanější položky,” shrnul obchod.

“Allegro se pro nás rychle ukázalo jako funkční a efektivní doplňkový prodejní kanál. Umožňuje nám oslovit cenově citlivější zákazníky, kteří by jinak prémiový obchod aktivně nevyhledávali,” doplnil Tomáš Břečka, country manager iStylu.

