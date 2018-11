 »  Alquist z ČVUT obhájil druhé místo v Alexa Prize, globální soutěži Amazonu

Tým studentů z pražského ČVUT pod vedením Jana Šedivého v obměněné sestavě obhájil druhé místo v globální soutěži The Alexa Prize, kterou pořádá Amazon. Za konverzačního bota Alquist tak na konferenci re:Invent v Las Vegas získal šek na sto tisíc dolarů. Už za účast na finále do Prahy šel výzkumný grant v hodnotě 250 tisíc dolarů.

Cílem Alexa Prize je vyvinout bota, který si dokáže přirozeně povídat po dobu dvaceti minut. To se ani letos nepovedlo. Prvenství si odnáší bot Gunrock z americké univerzity UC Davis (University of California, Davis), který debatu zvládl vést po dobu devíti minut a 59 sekund. Loňský vítěz Sounding Board z University of Washington to dal po dobu 10 minut a 22 sekund.

We defended SECOND PLACE in the #AlexaPrize! Such a joyous and emotional moment for our team once again! We enjoyed every single bit of developing our socialbot. Thanks to our supporters and @Amazon. Congrats @Gunrock & @alanathebot. @eClubPrague @CVUTPraha #reInvent2018 pic.twitter.com/6FF4bM6Fkd