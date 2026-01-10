Alza.cz zvýšila zisk o více než miliardu, tržby byly rekordní. Majitel mluví o návratu k normálu

Největší tuzemský internetový obchod Alza.cz, který ovládá podnikatel Aleš Zavoral, pokračuje v silném růstu. Alza ve finančním roce 2024 vykázala celkové tržby přesahující 61 miliard korun, přičemž rok předtím to dělalo necelých 46 miliard. Ukazuje to čerstvě zveřejněná účetní závěrka.
Alze se také podařilo výrazně zvýšit ziskovost. Zisk po zdanění se z předchozí 1,1 miliardy dostal na 2,3 miliardy korun. Provozní zisk vyšplhal z 1,8 na skoro 3,5 miliardy korun.
Společnost na dani z příjmu za finanční rok 2024 zaplatila státu přes 635 milionů korun, rok předtím odvedla 233 milionů korun.
Většina tržeb e-shopu Alza pocházela z prodeje zboží. Prodeje vlastních výrobků a služeb se na celkovém čísle podílely částkou 3,46 miliardy korun.
Alza ve sledovaném období zaměstnávala mírně přes dva tisíce lidí. Na mzdách jim vyplatila 1,63 miliardy korun.
Aktiva Alzy v popisovaném období dosáhla na hodnotu 17,8 miliardy korun, přičemž 4,5 miliardy tvořila stálá aktiva a 12,3 miliardy pak oběžná aktiva.
Aleš Zavoral rok 2024 zhodnotil jako “určitý návrat k normálu”. Výsledky dále okomentoval následovně:
Ačkoli je globální vývoj turbulentní a často těžko předvídatelný, vývoj e-commerce trhu vykazuje spíše světlé stránky. Například v České republice meziročně vyrostl e-commerce trh o 5 % a podobný vývoj jsme zaznamenali i na dalších trzích, kde působíme. K tomu přispívají faktory ve formě klesající inflace společně s růstem reálných příjmů, které podpořily pozvolné oživení spotřebitelské poptávky. I přes právě uvedené je však potřeba k podnikatelskému prostředí přistupovat s rozumnou mírou pokory. Tržní prostředí je i po několika letech stále ovlivněno pandemií COVID-19 včetně geopolitické situace, a právě v dnešní době je více než kdy dříve důležité zastávat hodnoty představující dlouhodobou udržitelnost a vnímat zákazníka jako stěžejní faktor.
Rok 2024 v několika případech potvrdil, že čistá honba za obratem a růstem za každou cenu není v podnikání tou správnou cestou, protože vede ke křehkému prostředí, které v době nejistoty a vyšších nákladů ukazuje své slabiny. Současný úpadek či zánik některých společností v oblasti maloobchodu a e-commerce ve střední Evropě jasně ukazuje důsledky ignorování základních ekonomických principů. Ve spojení s rostoucími náklady na pracovní sílu, reklamu či nájmy je esencí zdravého a udržitelného fungování kladný hospodářský výsledek. Právě díky orientaci naší společnosti tímto směrem jsme schopni čelit výzvám, které neustále se měnící trh přináší. Potvrdilo se, že kombinace konzervativního přístupu k rozvoji a ziskovosti vede k finanční nezávislosti a prosperitě společnosti Alza.cz umožňující investovat do smysluplných inovací, které usnadňují našim zákazníkům život.
I když se v roce 2024 situace v oblasti makroekonomie a geopolitiky částečně uklidnila, konkurenční prostředí prošlo dynamickými změnami díky nástupu přeshraničních tržišť. I přesto, že v určitých oblastech je zejména evropská legislativa nadměrně regulována a přináší pro obchodní společnosti znatelnou administrativní zátěž, na druhé straně ale státní správa nedokáže účinně vymáhat zákony a předpisy vůči přeshraničním subjektům, jako jsou evropská a čínská online tržiště. Z důvodu minimálního vymáhání zákonů vůči těmto subjektům může v budoucnu docházet k ohrožení domácích firem a stagnaci české a evropské ekonomiky, na čemž budou ve finále tratit i zákazníci v podobě nekvalitních produktů a nezákonného nákupního procesu a obsahu.
V roce 2024 jsme stavěli na základech, které jsme položili v letech 2022 a 2023. Těmi jsou široká a zároveň kvalitní nabídka zboží, více než 3600 AlzaBoxů (meziročně +50 %) s doručením Do půlnoci objednáš, ráno v AlzaBoxu máš, ničím neomezené doručení zdarma díky členskému program AlzaPlus+ a krůček za krůčkem zlepšující se zákaznická zkušenost jako například vyřízení reklamace skrz AlzaBox, informování o přesném stavu objednávky a mnoho dalších. Ve svém souhrnu pak tyto služby a inovace zákazníkům přinášejí nový komfort v nakupování. Ultimátní blízkost (AlzaBox „na každém rohu“) a pohodlí (nákup z mobilního telefonu, resp. aplikace) umožňují zákazníkům rychle a jednoduše vyřešit jejich potřeby a přání.
V roce třicetiletého výročí od založení společnosti navzdory výzvám, které přineslo konkurenční prostředí a rostoucí regulace, jsme díky inovacím a důrazu na zákaznickou spokojenost dosáhli historicky nejlepších výsledků. V roce 2024 Alza.cz dosáhla obratu 62,2 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 33 % resp. v absolutním vyjádření růst o 15,2 miliardy Kč. Rostli jsme tak o 28 procentních bodů rychleji, než celý e-commerce trh. Tento růst je zároveň nejrychlejším od roku 2010 a potvrzuje tak správnost naší strategie. Rekordní obrat, přetrvávající zaměření na zjednodušování a nákladovou zdrženlivost se promítly do rekordní hodnoty provozního zisku.
Rostli jsme ve všech zemích. Růst v ČR byl stejný jako růst celé společnosti, přestože zde máme nejsilnější tržní postavení. O tom svědčí skutečnost, že se nám podařilo významně akcelerovat kromě IT a elektro i jiné segmenty. Růst zaznamenáváme v oblastech auto-moto, beauty, drogerie, hobby a zahrada, hračky, potřeby pro domácí mazlíčky a sport. Významným krokem bylo pro naši společnost spuštění prodeje volně prodejných léků (OTC), čímž jsme značně posílili naši nabídku v péči o zdraví. Růst obratu privátních značek, které zákazníkům přináší nejlepší hodnotu, opět předčil růst celé společnosti. Sortiment privátních značek dnes představuje 15 značek a více než 5000 položek. Největší značkou se nově stala značka domácích spotřebičů a domácích potřeb Siguro, nejrychleji rostoucí značkou pak byla značka suchých plodů a zdravé výživy Bery Jones.
Naše dceřiné společnosti otevřely vedle jedné z nejmodernějších prodejen Apple produktů na Slovensku – Apple Shop 3.0 – i dvě nové prodejny v Maďarsku v Budapešti a v Győru. Ve Vídni jsme pak otevřeli naši druhou prodejnu na adrese Karlsplatz. Ta funguje v nonstop režimu 24/7 a posouvá tak hranice komfortního nakupování. Ve Vídni jsme podpořili doručování do Alzaboxů ověřenou kampaní „Do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš“ (Bestellt bis Mitternacht, morgens in die AlzaBox gebracht).