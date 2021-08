Alza ve spolupráci s Balíkobotem otevře své výdejní boxy dalším prodejcům

E-shop Alza.cz zpřístupňuje kapacitu sítě AlzaBoxů dalším dopravcům a e-shopům. Své boxy nabídne třetím stranám v rámci spolupráce s Balíkobotem a jeho platformou Lockers.ai, kterou firma spustila na konci července. Alza zatím do sítě sdílených výdejních boxů zařadila 100 tisíc schránek na 1 000 výdejních míst napříč Česku republikou a Slovenskem, které bude moci využívat 2 500 subjektů spolupracujících s Balíkobotem.

„Naším cílem je, aby AlzaBoxy byly co nejdostupnější pro co nejvíce lidí. Zákazníci stále více upřednostňují osobní vyzvedávání objednávek, zejména kvůli časové svobodě, bezpečnosti a možnosti volby. Díky spojení s Lockers.ai můžeme AlzaBoxy otevřít dalším hráčům e- commerce a umožnit do nich doručovat zboží z tisíců českých a slovenských e-shopů. Zákazníci si tedy budou moci nechat doručit své objednávky do nejrobustnější a nejhustší sítě výdejních boxů na trhu, čítající více než 1 000 výdejních míst,“ uvedl Jan Moudřík, ředitel expanze a facility managementu Alza.cz.

„Toto unikátní spojení zrychlí pro naše partnery doručení a rozšíří počet míst, kde si jejich zákazníci mohou zboží vyzvednout podle svých časových možností, bez čekání a bez omezení otevírací dobou,“ říká Martin Coufal z Lockers.ai. "Během jara jsme AlzaBoxy úspěšně integrovali do Lockers.ai a všechny funkcionality testovali, nyní je postupně spouštíme tak, aby na podzim bylo přes Lockers.ai dostupných všech plánovaných 1 500 AlzaBoxů s jejich 150 tisíci výdejními schránkami,“ upřesnil Coufal.

Alza chce svou síť ze současných 1 000 AlzaBoxů se 100 tisíci schránkami do konce příštího roku ztrojnásobit a provozovat přes 3 000 samoobslužných výdejních boxů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Začátkem loňského roku zákazníci Alzy přes výdejní boxy vyzvedávali 6 % zásilek, nyní je to již kolem 33 %.