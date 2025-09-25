Lupa.cz  »  Alza si pořídila humanoidní roboty za miliony, zatím je testuje

Alza si pořídila humanoidní roboty za miliony, zatím je testuje

Iva Brejlová
Dnes
Alza.cz - roboti Autor: Alza.cz

Alza.cz si pořídila humanoidní roboty a chce s nimi seznámit veřejnost, která by si je jednou mohla kupovat. Jmenují se Adam a Božena a není to náhoda – ač možná klasická jména nejsou ta, která si pro moderní roboty většina lidí představí, Alza začala s jejich pojmenováním pěkně od začátku abecedy. 

„Myšlenka byla, aby jejich označení bylo zapamatovatelné a zároveň systematické. Počítáme s tím, že robotů bude postupně přibývat, proto jsme se rozhodli inspirovat se abecedou a zvolit česká jména,“ říká v tiskové zprávě PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

V první fázi si Alza „hraje“ s humanoidními roboty Unitree G1 Basic a Unitree G1 EDU. Verze Basic slouží především k demonstracím a k seznámení s robotikou, její cena se pohybuje okolo 660 000 Kč. Varianta EDU je výkonnější, programovatelná, vybavená pokročilými senzory a umožňuje experimentovat s vlastními aplikacemi. Její cena dosahuje přibližně 1,9 milionu Kč. Společnost začala testovat roboty s tím, že „v této oblasti vidí velký potenciál“. Chce vybrat ty nejzajímavější a ty pak nabízet zákazníkům. 

PODÍVEJTE SE – Humanoidní roboti v Alza.cz:

Unitree G1 je skládací, vysoký přibližně 130 cm, váží 35 kg a vybavený 23 klouby, 3D vnímáním prostřednictvím hloubkové kamery a LiDARu, osmijádrovým procesorem, podporou Wi-Fi 6 a baterií s výdrží okolo dvou hodin provozu. Dokáže chodit, běhat i zvládat akrobatické prvky, včetně salt.

Zatím je testuje tým Alzy, firma je ale chce ukazovat v showroomech či na eventech a plánuje navázat partnerství s dodavateli i uživateli. Zvažuje jejich zápůjčky pro testování, zatím eviduje první zájemce ze školství. Alza chce s tematikou používání humanoidních robotů vzdělávat své potenciální zákazníky a uvádí, že se připravuje na pokles cen a širší dostupnost. Takže by se prý tito roboti v budoucnu mohli stát běžnou součástí domácností a firem.

Zatím jsou určeni pro nadšence robotiky, hlavně školy a firmy, které můžou obor „prošlapávat“. Právě na firmy jako zákazníky se Alza proto zaměřuje nejdřív. Chce jim nabídnout, aby si mohli roboty prakticky vyzkoušet a otestovat jejich možnosti v pracovním prostředí. Roboti zároveň slouží jako edukační a vývojová platforma, umožňují uživatelům programovat vlastní aplikace nebo rozšiřovat o další senzory, pohyblivé části či vylepšené moduly.

„Roboti zvládnou rutinní nebo opakovatelné, takže lidem zůstane víc prostoru věnovat se zajímavější a kreativnější práci,“ představuje si Čeřovská. Do konce roku plánuje Alza vyzkoušet eště jeden až dva nové modely a začátkem příštího roku už počítá s dodávkami dalších robotů. Do nabídky se dostanou jen ty modely, které obstojí v praxi.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

