Alza spouští předplatné AlzaPlus+, za 25 korun měsíčně nabízí dopravu zdarma

Autor: Alza.cz

Alza.cz po vzoru Amazonu spouští členský program umožňující doručení objednávek zdarma. Předplatné AlzaPlus+ stojí 299 korun ročně, tedy 25 korun měsíčně. Účtování po měsíci vyjde na 59 korun.

Zákazníci za to získají “možnost doručení všech svých objednávek zdarma do AlzaBoxů, na pobočky i AlzaPointy a do všech partnerských odběrných míst a boxů společností Zásilkovna, pobočky České pošty a Balíkovny či PPL Parcel shopů. To platí pro veškerý sortiment více než 800 tisíc druhů zboží, které Alza nabízí, včetně velkých domácích spotřebičů nebo partnerských produktů v rámci Alza Marketplace.”

Alza uvádí, že službu lze využívat každý den a platí pro objednávky i za jednu korunu. AlzaPlus+ mohou využít fyzické osoby i nakupující na IČO.