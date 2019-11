 »  Alza spouští same-day-delivery v celém Středočeském kraji

Karel Wolf

Alza spouští program doručení ve stejný den pro celý středočeský kraj, okruh zavážených lokalit navíc rozšíří i na Slovensku a v Maďarsku.

Alza.cz dnes rozšířila zásah vlastní přepravní služby AlzaExpres do zbývajících měst Středočeského kraje (dosud chyběla například Kutná Hora, Mladá Boleslav, Beroun, Benešov, nebo Rokycany). Dosah služby se rozšíří také na Slovensku, kde bude nově služba zavážet celý Bratislavský kraj (i Pezinok a Senec) a v Maďarsku, kde pokryje kompletní Budapešť. Firma u této služby garantuje dodání ve stejný den při objednávce do 14:00 a dodržení dodacích lhút na hodinu, nově také nabídne možnost takzvaného komfortního doručení – službu zajištující doručení až do bytu, základní instalaci či odvoz starého spotřebiče nadrozměrného zboží.

„AlzaExpres jezdí po Praze a nejbližším okolí již 5 let. Inovace se intenzivně plánovaly od jara. Od října došlo k náboru cca 150 řidičů – a to i do regionů. Díky vlastním kmenovým zaměstnancům a nově nakoupeným vozům dojde k optimalizaci interních procesů a jednoduššímu on-line trackování zásilek od vydání ze skladu po předání nakupujícímu, což si vyžádalo nemalé programování,“ komentuje krok Tomáš Anděl, strategický ředitel provozu. Firma musela kvůli rozšíření transportu nakoupit 45 nových dodávek Mercedes Benz Sprinter se skříňovou nástavbou.