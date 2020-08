Alza začala prodávat už i alkohol

V nabídce největšího českého e-shopu se objevil neobvyklý a lehce kontroverzní sortiment. Prostřednictvím partnerského prodeje zařadil e-shop do nabídky destiláty, ale také okolo 700 vín a dalšího alkoholu. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

Nabídka je součástí partnerského programu Alza Dropshipment, který eshop provozuje relativně krátce a obsahuje zatím několik tisíc položek. Boom partnerského prodeje na velkých českých e-shopech odstartovala jarní vlna koronaviru. Poodbně jako u jiných velkých hráčů, kteří s tímto modelem experimentují, Alza nabízí prodejcům vlastní zázemí a infrastrukturu, zapojené obchody zajišťují jen vlastní skladové zásoby a expedici objednávek. Největší zájem zatím registruje ze segmentu segmentů hobby, auto-moto, hračky, domácí elektro nebo drogerie.

„Máme radost, že se nám podařilo získat silné partnery v oblasti, jež má tradiční zakotvení spíše v retailu. Letošní jaro totiž ukázalo, že obliba online nákupů roste, a to i v dříve typicky „kamenných segmentech“. Díky této nové spolupráci budeme moci na zvýšenou poptávku reagovat a prostřednictvím virtuálního tržiště přinášet zákazníkům to, co opravdu chtějí,“ prohlašuje k rozhodnutí zařadit do nabídky neobvyklý obsah místopředseda představenstva Petr Bena s tím, že v těsném závěsu po alkoholických nápojích mají přijít na řadu také nealkoholické produkty jako minerální vody, a limonády.

„Noví dodavatelé a partneři přibývají i na základě spolupráce s platformou Shoptet, kde se mohou na náš systém velmi jednoduše napojit pomocí doplňku Alza Expando. I díky tomu tržby z této formy prodeje neustále rostou – za červenec to bylo v meziročním srovnání o více než 200 %,“ doplňuje Bena.