 »  Alza začíná vykupovat telefony na protiúčet. Prozatím začíná s iPhony

Jan Sedlák

Alza.cz začíná nabízet to, co už nějakou dobu provozuje Mobil pohotovost a k čemu se přidal třeba iStyle. Největší tuzemský e-shop nově vykupuje chytré telefony na protiúčet, díky čemuž lze získat slevu na jiný model.

Prozatím jde o pilotní projekt, který funguje pouze v Alza TechZone v pražských Holešovicích a pouze pro telefony iPhone (od řady 6S výše), a to navíc zakoupené přímo na Alze. Technici Alzy stroje prohlédnou, uvedou do továrního nastavení a vrátí do prodeje jako bazarové zboží. Po následném vyhodnocení se má program rozšířit i na další pobočky a značky telefonů.

Výkupní ceny iPhonů uvádí Alza na webu. Za iPhone 6S 16 GB lze dostat až 4 820 korun a nejvíce pak za iPhone Xs Max 512 GB, kde je cena až 24 455 korun. Alza uvádí, že chce garantovat nejvyšší cenu na trhu.

Pro srovnání, Mobil pohotovost za výkup zmiňovaného modelu 6S nabízí maximálně 4 490 korun, u modelu Xs Max pak až 25 tisíc korun. U iStylu, který na protiúčet vykupuje i jiné značky mobilů, je to pak 2 347, respektive 23 309 korun.

Nový přístroj musí v Alza stát alespoň o 200 korun více než ten, který zákazník prodává. Za mobil nelze dostat hotovost. K provedení transakce jsou nutné dva doklady totožnosti a při výkupu více zařízení naráz (či hodnotě přes pět tisíc) také doklad o koupi.