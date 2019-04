 »  Amazon má být doslova zaplaven falešnými recenzemi

Karel Wolf

Amazon je doslova zaplaven falešnými recenzemi s pětihvězdičkovým hodnocením, tvrdí to alespoň průzkum britské skupiny na ochranu práv spotřebitelů The Which?.

Falešné recenze se týkají především hodnocení elektronických produktů neznámých značek. Tisíce recenzí tohoto typu podle The Which? postrádalo tzv. ověření, tedy důkaz, že si uživatel produkt skutečně objednal. Amazon na průzkum The Which? zareagoval tiskovým prohlášením, ve kterém stojí, že do ochrany systému společnost investuje nemalé prostředky a k boji s falešných recenzemi využívá automatizované technologie. Boj je podle jejích vlastních slov úspěšný. „I jedna falešná recenze je moc,“ říká společnost.

Průzkum Which? ovšem odhaluje něco trochu jiného, ve specifických kategoriích, jako jsou například sluchátka, bylo z 12 000 recenzí 87 procent z neověřených nákupů. Podobná hodnocení navíc často bývají odesílána ve stejný den, což ukazuje směrem k automatickému vytvoření.

Podle studie o americkém spotřebitelském chování výzkumného střediska Spiegel v Northwestern University má on-line recenze schopnost zvýšit nákupy daného produktu až o 380 %.