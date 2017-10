 »  Amazon má doplatit 250 milionů eur na daních, rozhodla Evropská komise

David Slížek

Americký e-shopová gigant Amazon se v Evropě vyhýbal placení daní a použil k tomu metody za hranou zákona. Lucembursko firmě poskytlo neoprávněné daňové zvýhodnění ve výši asi 250 milionů eur a Amazon by mu měl tyto peníze doplatit (i s úroky). Tak zní čerstvě vyhlášený verdikt tříletého vyšetřování Evropské komise.

Podle eurokomisařky Margrethe Vestagerové Lucembursko poskytovalo Amazonu nezákonné daňové úlevy, které jsou v rozporu s pravidly EU. „V důsledku toho nebyly téměř tři čtvrtiny zisku této společnosti zdaněny. Jinými slovy, Amazon mohl platit čtyřikrát nižší daně než ostatní místní podniky, na které se vztahují stejné vnitrostátní daňové předpisy. Podle unijních pravidel pro státní podporu je takový režim protiprávní. Členské státy nemohou nadnárodním skupinám poskytovat selektivní daňové výhody, které jiné podniky nemají,“ tvrdí komisařka, která ma na starosti hospodářskou soutěž.

Amazon s verdiktem nesouhlasí. Podle vyjádření, které zveřejnila agentura Bloomberg, trvá na tom, že zaplatil všechny daně v souladu s lucemburským i mezinárodním právem. „Rozhodnutí Komise prostudujeme a zvážíme další právní možnosti, včetně možného odvolání,“ stojí v prohlášení.

Amazon snížení daní docílil v roce 2014 díky tomu, že v Evropě provozoval dvě firmy: Amazon EU, která před třemi lety měla na 500 zaměstnanců a provozovala evropské mutace e-shopu, a Amazon Europe Holding Technologies, která neměla žádné zaměstnance a nevykonávala žádnou činnost. Měla ale s americkým Amazonem smlouvu o některých patentech a licencích k duševnímu vlastnictví, které pak prodávala společnosti Amazon EU. Platby přitom dosahovaly 90 % zisků této reálně podnikající firmy.



Autor: Evropská komise

Trik pak spočíval v tom, že podle lucemburských předpisů Amazon EU musel v Lucembursku platit daň z příjmu právnických osob, ale holdingová společnost ne – u té daní zisky až její společníci z USA, kteří mají podle Komise odloženou daňovou povinnost. Celé schéma přitom posvětily lucemburské úřady.

Amazon tento trik využíval několik let, od května 2006 do června 2014. Podle Komise teď musí daně doplatit. Částku Komise vypočítala jako „…rozdíl mezi tím, co společnost Amazon odvedla na daních, a tím, co by bývala musela zaplatit, pokud by daňové rozhodnutí vydáno nebylo. Na základě dostupných informací se tato částka odhaduje přibližně na 250 milionů eur plus úroky.“

Evropská komise dnes zveřejnila svůj postup také v další podobné kauze, kdy má Irsko vybrat až 13 miliard eur nezaplacených daní od firmy Apple – více viz Irsko půjde k soudu. Nevybralo od Applu 13 miliard eur nezaplacených daní.