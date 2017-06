 »  Amazon se dál zabydluje. Spouští svůj Marketplace v češtině

Jan Beránek

Na platformě Marketplace, která umožní obchodníkům prodávat zboží prostřednictvím největšího světového e-shopu, řádí především agentura Expando Adama Kurzoka. Americká firma ale teď svou službu spustí i v češtině. Firma to oznámila v tiskové zprávě.

Amazon se za poplatek postará o vyřízení objednávky a rozvoz po celé Evropě. To otevírá tuzemským e-shopům okna do zbytku kontinentu bez toho, aby musely veškerou logistiku a administrativu řešit samy. Stačí dodat zboží do jednoho ze skladů Amazonu, v Česku to znamená návštěvu Dobrovíze. "Při využití služby Fulfillment by Amazon mohou jednoduše dodat své zboží do některého z našich 31 evropských distribučních center, my se postaráme o zbytek. Zajistíme nejen rychlé doručení zboží zákazníkům kdekoliv v Evropě i jinde ve světě, ale i správu služeb zákazníkům,“ říká Francois Saugier, viceprezident Amazonu pro služby prodejcům.

B2B služba zajišťuje Amazonu necelou polovinu tržeb. Samotná firma se pouští do dobrodružství s potravinami, když nedávno koupila za 13,7 miliardy dolarů řetězec Whole Foods. Pokračuje tak v cestě, která z něj má udělat obchod, kde zákazník koupí všechno. A on-line.