Amazon uzavře knihkupectví Book Depository

Společnost Amazon se rozhodla po téměř dvaceti letech uzavřít e-shop Book Depository. Knihy z této prodejny se sídlem ve Velké Británii bude možné naposledy objednat 26. dubna. Oznámení o konci bezplatného doručování knih do celého světa se objevila na webu e-shopu a na sociálních sítích.

We are sorry to let you know that Book Depository will be closing on 26 April 2023. You can still place orders until midday (12pm BST) on 26 April and we will continue to deliver your purchases and provide support for any order issues until 23 June 2023. pic.twitter.com/zMSdn59KbY