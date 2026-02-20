Amazon získal od Česka certifikaci na provoz cloudu ve státní správě, dohnal Microsoft

Největší cloud světa Amazon Web Services (AWS) se dotáhl na Microsoft Azure a získal certifikaci na bezpečnostní úroveň 3, kterou realizují Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Digitální a informační agentura (DIA). AWS je s třetí bezpečnostní úrovní zapsáno v katalogu poskytovatelů cloud computingu do státní správy. Ta tak od něj může odebírat odpovídající služby.
V katalogu jsou konkrétně zapsány tyto služby AWS: Amazon S3, AWS Backup, AWS DataSync, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon FSx for Windows File Server, AWS Database Migration Service (AWS DMS), AWS Lambda, Amazon EventBridge, AWS CloudTrail, AWS Key Management Service (AWS KMS), AWS Config, AWS X-Ray, Elastic Load Balancing (ELB), Amazon DynamoDB a Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS).
Katalogu dlouhodobě vévodí Microsoft a jeho zástup partnerů Azure. Třetí z největších hráčů v podobě Google Cloudu zatím nemá certifikaci žádnou.
AWS se stejně jako další američtí hráči v poslední době snaží uklidnit evropské státy ohledně bezpečnosti dat dané americkými zákony. Firma nedávno spustila takzvaný suverénní cloud pro Evropu, o němž jsme psali zde.
Problémem jsou zejména americké zákony Cloud Act a FISA umožňující vydat data zákazníků. “Případné dopady zahraničních právních předpisů (například US Cloud Act, FISA či souvisejících mechanismů) je namístě zohlednit v rámci řízení rizik konkrétní organizace při přihlédnutí k relevantním specifikům,” řekl Lupě NÚKIB.