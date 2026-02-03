Lupa.cz  »  Ambiciózní česká IT skupina zbankrotovala. Její šéf podle bývalých zaměstnanců nevěděl, co dělá

Ambiciózní česká IT skupina zbankrotovala. Její šéf podle bývalých zaměstnanců nevěděl, co dělá

Jan Sedlák
Včera
2 nové názory

Tomáš Budník Autor: O2
Tomáš Budník

Několik let budovaná IT skupina Thein Tomáše Budníka a J&T to má za sebou. Firmy Thein Systems a iBusiness Thein jsou v konkurzu a Thein Digital je před rozhodnutím o úpadku. Skončila tak éra konsolidace řízená bývalým telekomunikačním manažerem PPF a ředitelem O2, v rámci níž protekly stovky milionů korun. Padla skupina s tržbami přes miliardu.

Budník v průběhu získal firmy C System CZ, M-COM, Aitcom, Síť nebo Your System. Cílem bylo vytvořit skupinu dodávající IT služby, například díky Síti měla silnou pozici ve Škodě Auto.

Thein Systems vznikla přejmenováním koupené firmy C System CZ. Tento dodavatel IT má závazky vůči 130 věřitelům včetně HP nebo Technologického parku Brno, jde o desítky milionů korun.

Budník z C System CZ vyčlenil společnost Český servis zaměřenou na firemní dodávky technologií a služeb Applu. Přejmenována byla na iBusiness Thein.

Část aktiv Thein Systems byla převeda na regionální partnery ZZone a Craftsys, kteří mají zajišťovat kontinuitu služeb pro zákazníky.

U Thein Digital jsou registrovány pohledávky ve výši 270 milionů, mezi věřiteli jsou například AT Computers nebo SWS.

Budník už dříve pro Lupu uvedl, že byznys těchto společností pracoval s nízkou marží, konkrétně v rámci jednotek procent. Podle něj bylo nutné nakupovat hardware a ten pak se službami a softwarem prodat zákazníkům. “Tento hardware je zároveň nutné koupit a překlenout často dlouhou dobu splatnosti faktur od finálních zákazníků, zejména ve státní správě,” popsal Budník.

Ovšem bývalí zaměstnanci, zákazníci a partneři Theinu, s nimiž Lupa mluvila, předkládají trochu jinou verzi. Firmy, které Budník koupil, sice měly malou marži, ale dokázaly bez problémů fungovat. Budník ale podle těchto insiderů měl vizi, že s malými maržemi pracovat nebude, zařezával menší projekty a tak dále. Tím šel proti podstatě firem, které získal, což vedlo k úpadku tohoto byznysu. “Vůbec nevěděl, co dělá,” popsal jeden z dobře postavených a informovaných zdrojů. “Řídil se podle nereálných vizí a představ a rozhodoval se pocitem, ne na základě čísel.”

Thein nekončí úplně. Thein Security má nový název Alintrust, operuje pod ním od prvního února. Digitální fond pokračuje dál, zároveň funguje průmyslová část Thein Industry.

„Beru jako přirozené, že ne všechny podnikatelské záměry se vždy podaří podle původních představ. U aktivit, které končí, jsme se je snažili uzavřít v maximálně možné korektní podobě vůči zákazníkům, zaměstnancům i obchodním partnerům, a tam, kde je to ještě potřeba, na tom dál pracujeme,“ řekl Lupě Budník.

