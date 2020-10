Američané chtějí omezit monopol vlastních technologických firem

Čtveřice technologických gigantů – Amazon, Apple, Google a Facebook a jejich monopolní postavení začíná být trnem v oku již i na domácím trhu. Podle závěru více jak ročního vyšetřování ze strany právního podvýboru americké Sněmovny reprezentantů je třeba jej omezit.

Všechny závěry vyšetřování mají být v nejbližší době zveřejněny v podobě tří samostatných reportů, informuje agentura Reuters. Navrhované změny mohou vést až k antimonopolnímu rozdělení daných podniků.

Podvýbor upozorňuje na nutnost přizpůsobit zákony „digitálnímu věku.“ Jednou z navrhovaných úprav je i zkomplikování akvizice malých firem. Filosofie za tímto krokem je taková, že velké firmy často kupují úspěšné startupy a menší společnosti pouze proto, aby se včas zbavily konkurence.

Podle Davida Cicilline, předsedy podvýboru, by to šlo provést například po vzoru Glassova-Steagallova zákona z 30. let minulého století (The Banking Act of 1933), který odděloval komerční bankovnictví od investičního.

Podvýbor dále navrhuje vznik nových antimonopolních úřadů, které by na akvizice dohlížely a fúze hlavních platforem automaticky považovaly za protikonkurenční. Pro velké hráče by to znamenalo nutnost před akvizicí, nebo fůzí dokazovat, že daný krok nebude mít škodlivý vliv na trh. Nyní je situace de facto obrácená a nepříliš efektivní antimonopolní orgány musí zdlouhavým vyšetřováním dokazovat, že k podobné situaci skutečně dochází. Dalším návrhem je, aby trhu dominující firmy měly povinnost své systémy otevřít konkurenci. To například znamená, aby si uživatelé mohli snadno vyexportovat veškerá svá data a přejít jinam.