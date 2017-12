 »  Američané v Praze rozjedou vývoj umělé inteligence, H2O.ai začíná lovit lidi

Jan Sedlák

Řady nově vznikajících vývojových center v Česku, která ženou nahoru platy vývojářů, brzy rozšíří pobočka americké společnosti H2O.ai. Ta už si v Česku letos v létě založila oficiální zastoupení a podle informací Lupy začala oslovovat lidi na trhu.

Vývojové centrum asi šest let starého podniku ze Silicon Valley by podle informací Lupy mělo odstartovat ideálně v lednu či únoru příštího roku. Kanceláře budou v Karlíně. Firma chce začít s počtem dvaceti vývojářů, kterým nabízí plat i 150 tisíc korun a výše. Do budoucna není vyloučený další růst.

Společnost už v Praze začala dělat první aktivity, zástupci H2O se například objevují na různých setkáních týkajících se strojového učení a umělé inteligence. V týmu už jsou také první Češi, například Jakub Háva nebo Michal Kůrka, který pro firmu pracuje přímo v Mountain View.

Partner velkých hráčů

H2O začala s budováním zahraničního vývoje poté, co nasbírala slušné investice. Poslední kolo se 40 miliony dolarů přišlo teprve před pár týdny. H2O celkově získala na investicích 73,6 milionu dolarů. Mezi hlavní investory patří silné americké finanční instituce Capital One a Wells Fargo.

Poslední kolo investic pak vedla Nvidia, jejíž grafické čipy se používají mimo jiné ve strojovém učení a umělé inteligenci (náš článek). Nvidia pomocí investic do firem, které se těmito oblastmi zabývají, buduje potřebný ekosystém. Do tohoto ranku spadá právě i H2O.

Kalifornský podnik dříve vystupující pod názvem 0×data se snaží do tradičních korporací přinášet technologie pro umělou inteligenci, strojové učení a práci s daty tak, aby je mohli používat i lidé mimo technické profese a nebylo nutné si pouze najímat datové vědce a podobně. H2O to dělá pomocí nadstaveb nad open source projekty. Pracuje se s jazykem R, Python nebo Sparkem.

Jde o princip, který v Silicon Valley i jinde po světě rozjelo už více firem. Microsoft například v roce 2015 koupil firmu Revolution Analytics, která rovněž staví nad jazykem R. Podobné kroky byly vidět i ze strany dalších velkých IT firem.

H2O už má v portfoliu velké zákazníky z různých sektorů a podle predikcí se má letos dostat na držby kolem 15 milionů dolarů. Podnik má navázána partnerství s IBM a Nvidií a zároveň je k dispozici v rámci cloudů Microsoft Azure a Amazon Web Services.

V Praze se daří také dalšímu startupu ze Silicon Valley, který se zaměřuje na enterprise IT. Sapho už získalo téměř 28 milionů dolarů a v Praze od začátku buduje svoji vývojovou centrálu (náš článek).