Americká Expo kupuje český SteerCode. Malý tým se má stát základem AI‑first mobilní platformy

Český startup SteerCode koupila americká společnost Expo, služba pro vývoj mobilních aplikací, která z něj má vytvořit svůj oficiální AI nástroj pro vývoj mobilních aplikací. Cenu transakce firmy nezveřejnily
Za SteerCodem stojí Adam Zvada a David Mokoš, společně s Ondřejem Korolem produkt budovali ve tříčlenném týmu. Vyvinuli AI kódovací agenty pro mobilní aplikace a umožnili okamžité sdílení a náhled aplikací přes odkaz, podobně jako u webů. Projekt rozvíjeli bez externího financování. „Naše mise a vize s Expem souzní – chceme demokratizovat tvorbu mobilních aplikací v centru umělé inteligence,“ uvedli zakladatelé v oznámení.
SteerCode označuje Expo za zajímavou volbu díky rozsáhlému ekosystému, nástrojům a důvěře vývojářů: „Nejde o budování okrajového nástroje – upgradujeme infrastrukturu, kterou komunita už používá,“ věří zakladatelé.
Původní aplikace SteerCode se začne od 20. února postupně vypínat. Uživatelům firma doporučuje do tohoto data synchronizovat projekty s GitHubem nebo exportovat kód. Projekty nezaniknou a bude je možné převést do nové, na Expu postavené aplikace. Expo podrobnosti nové podoby nástroje zatím neodhalilo, sdílet je má spolu s prvními vlnami přístupu.