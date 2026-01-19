Lupa.cz  »  Americká Expo kupuje český SteerCode. Malý tým se má stát základem AI‑first mobilní platformy

Americká Expo kupuje český SteerCode. Malý tým se má stát základem AI‑first mobilní platformy

Iva Brejlová
Dnes
SteerCode

Český startup SteerCode koupila americká společnost Expo, služba pro vývoj mobilních aplikací, která z něj má vytvořit svůj oficiální AI nástroj pro vývoj mobilních aplikací. Cenu transakce firmy nezveřejnily

Za SteerCodem stojí Adam Zvada a David Mokoš, společně s Ondřejem Korolem produkt budovali ve tříčlenném týmu. Vyvinuli AI kódovací agenty pro mobilní aplikace a umožnili okamžité sdílení a náhled aplikací přes odkaz, podobně jako u webů. Projekt rozvíjeli bez externího financování. „Naše mise a vize s Expem souzní – chceme demokratizovat tvorbu mobilních aplikací v centru umělé inteligence,“ uvedli zakladatelé v oznámení.

SteerCode označuje Expo za zajímavou volbu díky rozsáhlému ekosystému, nástrojům a důvěře vývojářů: „Nejde o budování okrajového nástroje – upgradujeme infrastrukturu, kterou komunita už používá,“ věří zakladatelé.

Původní aplikace SteerCode se začne od 20. února postupně vypínat. Uživatelům firma doporučuje do tohoto data synchronizovat projekty s GitHubem nebo exportovat kód. Projekty nezaniknou a bude je možné převést do nové, na Expu postavené aplikace. Expo podrobnosti nové podoby nástroje zatím neodhalilo, sdílet je má spolu s prvními vlnami přístupu.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

