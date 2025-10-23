Lupa.cz  »  Americko-ukrajinské drony bez GPS navigace získaly 10 milionů dolarů, po boku velkých jmen investuje i Rockaway

Americko-ukrajinské drony bez GPS navigace získaly 10 milionů dolarů, po boku velkých jmen investuje i Rockaway

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Brian Streem, Vermeer Autor: Vermeer
Brian Streem, zakladatel startupu Vermeer

Fond Rockaway Ventures investoval do amerického startupu Vermeer s předsunutými operacemi v Kyjevě. Startup získal v rámci kola Série A celkem 10 milionů dolarů (přes 220 milionů korun). Český Rockaway se tak zařadil po bok velmi zajímavých investorů – kolo vede fond Draper Associates, který poslal peníze v raných fázích do firem jako SpaceX, Robinhood, Coinbase, Tesla nebo třeba Baidu.

Vermeer vyvíjí vizuální navigační systém, který umožňuje dronům a dalším strojům fungovat v prostředích, kde selhává GPS. 

„Na rozdíl od GPS systém Vermeeru funguje bez rádiových signálů a zůstává funkční i když je GPS narušeno nebo neexistuje. Věříme, že tato unikátní technologie se stane standardem pro drony, roboty a další autonomní platformy a nastartuje novou vlnu autonomních systémů,“ říká Petr Šmíd, generální partner v Rockaway Ventures.

České technologické zakázky a investice se prodírají na Ukrajinu. Klíčové je jezdit tam osobně, popisují podnikatelé Přečtěte si také:

České technologické zakázky a investice se prodírají na Ukrajinu. Klíčové je jezdit tam osobně, popisují podnikatelé

Technologie Vermeeru je navržena tak, aby obešla zranitelnost satelitní navigace – funguje i při rušení nebo podsouvání falešných dat. Systém se orientuje prostřednictvím podobných informací jako člověk: využívá až čtyři kamery (elektro-optické i infračervené) a umělou inteligenci na čipu Nvidia k analýze okolí. Orientuje se i podle hvězd a dalších podobných vodítek. Vizuální data porovnává s databází orientačních bodů a 2D či 3D mapami. Jde o pasivní systém a nespoléhá na externí signály. Podle investorů je v nepřátelském prostředí výjimečně spolehlivý.

„Jeden z důvodů, proč jsme do Vermeeru investovali, je neuvěřitelná míra úspěchu, kterého dosáhli konkrétně při pomoci Ukrajině posílit její flotilu dronů,“ říká Andy Tang, partner v Draper Associates. Vysvětluje, že technologie má nespočet aplikací mimo obranu, včetně využití pro autonomní vozidla nebo dálkovou dopravu.

Vermeer už svou technologii nasazuje na Ukrajině, kde pomáhá ozbrojeným silám chránit drony před ruskými elektronickými útoky. Mezi jeho partnery patří také americká armáda, letectvo, Lockheed Martin nebo Northrop Grumman. „Provoz po boku našich partnerů na frontě nás donutil iterovat rychleji a soustředit se na to, co v boji skutečně funguje,“ prohlašuje CEO Vermeeru Brian Streem.

Investice se účastnili také AeroX Ventures, Boscolo Intervest, High Point Ventures a akcelerátor U.S. Air Force Techstars, ve kterém startup začínal. Firma za poslední rok nafoukla svůj tým z 10 na 40 zaměstnanců, z nichž osm pracuje přímo na Ukrajině.

Naděje pro modernizaci technické výuky v Česku. Rektorem ČVUT bude Michal Pěchouček Přečtěte si také:

Naděje pro modernizaci technické výuky v Česku. Rektorem ČVUT bude Michal Pěchouček

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Vyzkoušejte osvědčený recept na křupavé bramboráky

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Digitální stát na půl plynu: Největší průzkum digitalizace odhalil slabiny

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Náhrada za Microsoft a Google? Co třeba evropský Nextcloud?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

O nemocné příbuzné se stará až 800 tisíc lidí. Stát je často přehlíží

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Očkování proti žloutence: Jak důležitý je rozestup mezi dávkami

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).