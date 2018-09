 »  Americký Comcast získal stoprocentní podíl v platformě Sky

Jan Brychta

Společnost 21st Century Fox, která patří miliardáři Rupertu Murdochovi, prodá svůj podíl 39 procent v pay TV platformě Sky americké firmě Comcast. Ta se tak Comcast stane stoprocentním vlastníkem společnosti a zároveň největším světovým provozovatelem služeb placené televize.

Bitva o převzetí Sky byla součástí většího obchodu, ve kterém se Murdoch snaží prodat zábavné divize Foxu, jako jsou jeho filmová studia, společnosti Disney. Ta ve středu oznámila, že souhlasí s rozhodnutím Foxu prodat 39% podíl v platformě Sky.