Americký Kongres zrušil dotaci pro veřejnoprávní média. Ohrozí to hlavně malé stanice

Americký Kongres ve čtvrtek schválil legislativní balíček, který mimo jiné ruší dříve přislíbenou federální dotaci pro veřejnoprávní média na roky 2026 a 2027. Společnost pro veřejnoprávní vysílání (CPB) tím přijde o více než miliardu dolarů a nebude mít z čeho financovat místní stanice po celých Spojených státech.





Celostátní rozhlas NPR a televize PBS nejsou na federální dotaci závislé díky vícezdrojovému financování. Peníze dostávají od běžných diváků a firem, z městských i státních rozpočtů, od mecenášů, z různých grantů, distribučních poplatků, prodeje práv a podobně. Federální příspěvek tvoří asi 15 % rozpočtu televize PBS a zhruba 1 % rozpočtu rozhlasu NPR.

Obě velké společnosti však varují před devastujícími dopady na vysílání v oblastech, kde lidé nemají spolehlivý přístup na internet a zároveň nejsou obchodně zajímaví pro komerční média, protože jsou třeba příliš staří. Rozhodnutí, které prošlo v Senátu i Sněmovně reprezentantů jen těsnou většinou, odebírá finanční prostředky, jež jsou klíčové pro provoz více než 1500 místních televizních a rozhlasových stanic v celé zemi.

„Dnešní hlasování Senátu o zrušení federálního financování je rozhodnutím s hlubokými, trvalými a negativními důsledky pro každého Američana,“ uvedla Patricia Harrisonová, generální ředitelka CPB, která je hlavní správcovskou organizací federálních příspěvků na veřejnoprávní vysílání.

Podle vedení dotčených organizací povede ztráta federálních peněz k uzavření mnoha lokálních stanic, zejména v odlehlých a venkovských oblastech. Generální ředitelka rozhlasu NPR Katherine Maherová například upozornila, že některé stanice třeba v Západní Virginii nebo ty, které slouží domorodým komunitám, jsou na federálním příspěvku závislé z více než 50 %.

Organizace varují také před ohrožením systému nouzového varování. „Omezení financování by mohlo Američany vystavit riziku ztráty národních a lokálních nouzových výstrah, které pro mnohé slouží jako záchranné lano v dobách nouze,“ konstatovala Harrisonová.

Ředitelka NPR Katherine Maherová v této souvislosti připomněla, že během projednávání zákona v Senátu zasáhlo Aljašku zemětřesení o síle 7,3 stupně. Místní veřejnoprávní rozhlasové stanice okamžitě začaly vysílat varování před tsunami a koordinovaly evakuaci s bezpečnostními složkami.

Podle NPR podporují federální financování dvě třetiny Američanů, kteří ho považují za dobrou investici daňových poplatníků v hodnotě přibližně 1,60 dolaru na osobu ročně. Rodiče nejen v odlehlých oblastech mimo jiné oceňují vzdělávací obsah pro děti, který mohou díky veřejnoprávním stanicím využívat zdarma.

„Neexistuje nic američtějšího než PBS,“ prohlásila ředitelka veřejnoprávní televize Paula Kergerová. „Navzdory dnešnímu nezdaru jsme odhodláni dál bojovat za zachování základních služeb, které americké veřejnosti poskytujeme,“ dodala Vedení veřejnoprávních médií se shoduje, že cesta ke kvalitním a důvěryhodným médiím vede skrze jejich posílení, nikoli demontáž.

V posledních letech se veřejnoprávní média stále častěji dostávala do křížku s konzervativci, kteří je obviňují z levicové politické zaujatosti. Ukončení federální dotace už na své síti Truth Social přivítal prezident Donald Trump. „SNĚMOVNA SCHVÁLILA BALÍČEK ŠKRTŮ V HODNOTĚ DEVÍTI MILIARD DOLARŮ, VČETNĚ OTŘESNÝCH NPR A VEŘEJNOPRÁVNÍHO VYSÍLÁNÍ, KDE SE ROČNĚ PLÝTVALY MILIARDY DOLARŮ. REPUBLIKÁNI SE O TO SNAŽILI 40 LET A NEUSPĚLI….ALE S TÍM JE KONEC. TOHLE JE VELKÝ!!!“ napsal ve svém typickém stylu.