Americký NortonLifeLock jedná o koupi Avastu, cena může být přes 8 miliard dolarů

Americká bezpečnostní firma NortonLifeLock Inc. vede jednání o koupi tuzemské antivirové společnosti Avast. Informoval o tom americký deník Wall Street Journal (WSJ). Avast podle listu vyjednávání potvrdil.

Podle firmy má NortonLifeLock na podání případné nabídky čas do 11. srpna. Zdroje blízké vyjednávání WSJ potvrdily, že by se o tom, zda se prodej opravdu uskuteční, mohlo rozhodnout do konce července.

Cena, za kterou by americká firma mohla Avast koupit, by podle deníku mohla dosáhnout více než 8 miliard USD (v přepočtu asi 173 miliard Kč).

Firma NortonLifeLock do roku 2019 fungovala pod názvem Symantec Corporation. Zaměřuje se na poskytování bezpečnostního softwaru. Avast v loňském roce utržil 892,9 milionu dolarů a hrubý zisk EBITDA činil 495,5 milionu dolarů.