Americký prezident Trump podepsal výnosy zakazující v USA čínské služby TikTok a WeChat

Americký prezident Donald Trump podepsal dva výnosy, které americkým firmám a občanům zakazují jakékoli transakce s dvěma čínskými aplikacemi: jeden se týká TikTok a druhý je namířen proti WeChat. V platnost mají vstoupit 45 dní od podpisu.

V textu výnosů Trump argumentuje tím, že obě aplikace jsou hrozbou pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a ekonomiku Spojených států.

Sociální síť TikTok podle něj automaticky sbírá velké množství údajů o svých uživatelích a tím má čínské vládě potenciálně umožnit sledování státních zaměstnanců, dávat jí podklady k jejich možnému vydírání či ke špionáži.

Data a Američanech podle Trumpa sbírá i komunikační služba WeChat, která zároveň obsahuje vlastní platební systém. Navíc podle něj umožňuje čínské vládě sledovat i její občany, kteří pobývají v USA.

U TikToku se vydání výnosu očekávalo a zároveň běží vyjednávání o tom, že by službu od čínské firmy ByteDance koupila nějaká americká společnost – nejspíše Microsoft. Pokud by se transakce uskutečnila, mohl by zřejmě TikTok dále v USA fungovat. Americký prezident dal na provedení akvizice čas do 15. září.

Zákaz služby WeChat se ale nečekal. Aplikaci provozuje čínský obr Tencent, který drží podíly v řadě amerických společností – zejména ve videoherním průmyslu (vlastní Riot Games, má podíl v Epic Games, atd). Má také 5% podíl v Tesle.