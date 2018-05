 »  Americký T-Mobile chce převzít Sprint, spolu mají mít 127 milionů zákazníků

David Slížek

Trojka a čtyřka na americkém trhu ohlásily dohodu, ze které má povstat vážná konkurence dosud vedoucím operátorům Verizon a AT&T. T-Mobile má koupit akcie Sprintu, které v okamžiku oznámení měly hodnotu asi 26 miliard dolarů, informovala agentura Reuters.

Transakci ještě musí posvětit antimonopolní úřady. Pokud by obchod odsouhlasily, vznikl by spojením firem pod jménem T-Mobile operátor s asi 127 miliony zákazníků. Konkurenční Verizon má momentálně v USA asi 116 milionů zákazníků, AT&T přibližně 93 milionů.

Návrh na sloučení T-Mobilu a Sprintu byl na stole už několikrát – v roce 2014, úřady k němu ale nebyly vstřícné, zejména kvůli obavám z toho, že nižší počet operátorů by vedl k tomu, že by zákazníci měli užší výběr a v důsledku by museli platit vyšší ceny.

Obě firmy teď směrem k nové vládě Donalda Trumpa argumentují tím, na co prezident obvykle slyší: spojení operátorů podle nich má USA přinést tisíce nových pracovních míst a Spojené státy se mají stát světovým technologickým lídrem v mobilních sítích (a zejména 5G). Šéfové obou firem se o výhodách snaží přesvědčit i ve společném videu na YouTube: