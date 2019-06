 »  Americký Wrike v Praze otevírá pobočku a vývoj, nabrat chce až 250 lidí

Jan Sedlák

Na přehřívající se tuzemský trh s vývojáři přichází další zahraniční hráč. Kalifornský Wrike v Praze otevírá vývojové centrum, kde chce ještě do konce letošního roku zaměstnat 80 lidí. Do tří let se chce dostat na 250 zaměstnanců.

Wrike chce v českém hlavním městě vybudovat svůj výzkumný a vývojový hub pro střední a východní Evropu. Z Prahy chce také realizovat obchodní aktivity a zákaznický servis a podporu. Aktuálně jsou otevřeny pozice primárně na tyto oblasti, včetně komunitního manažera.

Wrike je nástroj podobající se aplikacím jako Trello nebo Asana a slouží ke spolupráci týmů a propojení v rámci projektů. Mezi zákazníky má třeba Google, Tiffany & Co. Nebo Ogilvy.

Americká firma nedávno otevřela také pobočku v japonském Tokiu. Celkově už má sedm kanceláří, vedle Prahy a Tokia jsou také v San Francisku, San Diegu, Dublinu, Melbourne a Petrohradu. Wrike na investicích posbíral 26 milionů dolarů, funguje od roku 2006 a v loňském roce přešel pod Vista Equity Partners.