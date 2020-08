Američtí vydavatelé novin chtějí po Applu lepší podmínky v App Store

Americké mediální společnosti se prostřednictvím sdružení Digital Content Next (DCN), obrátily na šéfa Applu s novým požadavkem. Vadí jim vysoké procento ze zisku, které si firma strhává za zprostředkování digitálního předplatného, a chtějí podmínky srovnat.

Sdružení DCN zastupuje například významné americké deníky jako The New York Times, The Washington Post či The Wall Street Journal. Současná praxe v App Store je taková, že vydavatelé periodického tisku Apple za každého nového předplatitele dávají až 30 procent tržeb.

Sdružení poukazuje na to, že to lze evidentně dělat i jinak. Jako příklad uvádí službu Prime Video od Amazonu, které se podařilo dosáhnout na mnohem výhodnější podmínky. CDN se tedy šéfa Apple v žádosti ptá, jaké podmínky musel Amazon splnit, že má oproti všem ostatním takovou výhodu.

Načasování žádosti pravděpodobně uspíšila i mediální pozornost okolo současného sporu Applu s herním studiem Epic Games. I zde je jádro sporu podobné, Epic Games také vadí, že si Apple strhává 30 procent z tržby, pokud někdo v jeho hrách (především ve Fortnite) platí prostřednictvím App Store.