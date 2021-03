Analogové licence pro rádia budou platit déle, rozhodli poslanci

Poslanecká sněmovna dnes podpořila pozměňovací návrh v zákoně o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci, který prodlouží platnost stávajících analogových rozhlasových licencí. Návrh předložil poslanec ODS Martin Kupka. Hlasovalo pro něj 91 poslanců.

Až dosud platné zákony počítaly s tím, že by mělo analogové rozhlasové vysílání skončit nejpozději 10. října 2025. Soukromá rádia, která chtěla prodloužit platnost končících analogových licencí a získat takzvanou transformační licenci, musela na oplátku souhlasit s tím, že budou podporovat digitální vysílání a vysílání na FM nejpozději k tomuto datu ukončí.

Problém nastal v tom, že vláda dosud nepřipravila žádný plán přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání opakovaně upozorňuje, že termín původně určený zákonem se blíží a pokud nebude situace právně vyřešena, nastane řada komplikací.

Dnes odhlasovaný návrh Martina Kupky stanovuje, že když vláda žádné usnesení o přechodu na DAB+ nevydá do 10. října 2022, tak transformační licence nezanikne a zároveň bude platit ještě tři roky po případném dokončení přechodu na digitální vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání také už potom nebude muset platnost analogových licencí omezovat do října 2025.

Odborná veřejnost i část politické sféry je nakloněna tomu, že by se analogové rozhlasové vysílání nemuselo vypínat vůbec. Teoreticky by tedy současní držitelé rozhlasových licencí mohli vysílat neomezeně. To by mohlo vyvolat další právní spory ohledně nedovolené veřejné podpory.

Text schváleného návrhu: