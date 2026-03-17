Andrej Anastasov zůstává ve vazbě, neuspěl s odvoláním v kauze Sex.cz a hrozí mu 11 let

Jan Sedlák
Dnes
Andrej Anastasov Autor: GDACZ

Andrej Anastasov, hlavní osoba ze skupiny provozovatelů desítek webů s erotickou inzercí sdružených kolem Sex.cz, zůstává ve vazbě. V ní už je více rok. Městský soud v Praze potvrdil dřívější rozhodnutí prvoinstančního soudu o prodloužení vazby, stojí v justiční databázi, na což upozornil iRozhlas.cz.

Obžaloba viní Anastasova z 12 trestných činů včetně vydírání, kuplířství, nelegálního držení zbraně nebo únosu. Bývalý šéfredaktor časopisu Score ve vazbě zůstává kvůli obavám, že by mohl ovlivňovat svědky. Hrozí mu až 11 let vězení.

V kauze figuruje firma EOL CZ, která provozovala Sex.cz a další weby zprostředkovávající erotickou inzerci. Anastasov v ní byl majoritním vlastníkem. Obžaloba zahrnuje i jeho soukromé aktivity, mají se týkat například již zmíněného únosu.

V kauze jsou také další obžalovaní. Na Lupě máme rozhovor s Jakubem Červinkou, menšinovým spolumajitelem EOL CZ. Tomu hrozí až devět let vězení. Červinka v rozhovoru popsal, jak se k podílu v EOL CZ dostal, jak portály kolem Sex.cz fungovaly, proč do takového byznysu vůbec šel nebo a zda věděl o tom, co Anastasov mimo běžné dění ve společném podniku dělá.

S Anastasovem mě pojí byznys, ne jeho zločiny. Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný společník z kauzy Sex.cz

S Anastasovem mě pojí byznys, ne jeho zločiny. Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný společník z kauzy Sex.cz

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

