Andrej Anastasov zůstává ve vazbě, neuspěl s odvoláním v kauze Sex.cz a hrozí mu 11 let

Andrej Anastasov, hlavní osoba ze skupiny provozovatelů desítek webů s erotickou inzercí sdružených kolem Sex.cz, zůstává ve vazbě. V ní už je více rok. Městský soud v Praze potvrdil dřívější rozhodnutí prvoinstančního soudu o prodloužení vazby, stojí v justiční databázi, na což upozornil iRozhlas.cz.
Obžaloba viní Anastasova z 12 trestných činů včetně vydírání, kuplířství, nelegálního držení zbraně nebo únosu. Bývalý šéfredaktor časopisu Score ve vazbě zůstává kvůli obavám, že by mohl ovlivňovat svědky. Hrozí mu až 11 let vězení.
V kauze figuruje firma EOL CZ, která provozovala Sex.cz a další weby zprostředkovávající erotickou inzerci. Anastasov v ní byl majoritním vlastníkem. Obžaloba zahrnuje i jeho soukromé aktivity, mají se týkat například již zmíněného únosu.
V kauze jsou také další obžalovaní.