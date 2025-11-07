Lupa.cz  »  Android jde do kytek, jak nahradit cloudové služby, EU a ničení kryptografie. Přednášky z OpenAltu jsou zdarma online

Android jde do kytek, jak nahradit cloudové služby, EU a ničení kryptografie. Přednášky z OpenAltu jsou zdarma online

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Marcel Kolaja, OpenAlt 2025 Autor: Root.cz

Začátkem října v Praze proběhla tradiční konference LinuxDays, z níž jsou k dispozici zdarma online zajímavé přednášky, a z kraje listopadu došlo také na další stálici, brněnský OpenAlt. I z této akce už jsou na YouTube veřejně dostupná přednášková videa.

Mezi tématy naleznete následující: čím nahradit masové cloudové slubžy, jak na lokální AI modely, hraní na slabém hardwaru, Cyber Resilience Act a open source, vyhýbání se negativní umělé inteligenci, self-hosting LLM, mapa open source aktivit v Česku, historie Chat Control, jak plánuje Evropská komise rozbít kryptografii tentokrát, multiplatformní open source laserový střelecký simulátor, i prvňáci kódují, OpenSSL, RISC-V, 3D tisk počítačových programů, Ubuntu Touch, linuxácký přístup k umělé inteligenci, Android jde do kytek a co s tím, Open Source Program Office Czech Republic a další.

Videa nabízí také web VHSky.cz, která je poháněná decentralizovanou platformou pro hostování videí PeerTube.

Jak se programuje autobus, návrat k dial-upu a další. Přednášky z LinuxDays jsou zdarma online Přečtěte si také:

Jak se programuje autobus, návrat k dial-upu a další. Přednášky z LinuxDays jsou zdarma online

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Firefox má nového sympatického maskota jménem Kit

Pečené čevabčiči s bramborami z jednoho pekáče

Jak AI mění podobu IT infrastruktury: reálné zkušenosti

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Směřuje regulace AI k transparentnosti, nebo cenzuře?

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Roboti už jdou, už tady jsou…

Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).